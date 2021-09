Klimastreik: Überraschender Gast bei Demonstration – mit IHR hat keiner gerechnet

Luisa Neubauer ist nach Greta Thunberg das bekannteste Gesicht von “Fridays for Future“ in Deutschland.

Köln. Greta Thunberg in Berlin, Jan Delay in Hamburg – ihre Unterstützung für den Klimastreik am Freitag ist schon im Vorfeld klar gewesen.

Klimastreik: Eine Demonstrantin protestiert am Freitag auf dem Protestmarsch in Bonn. Foto: IMAGO / Dominik Bund

Beim Klimastreik in Köln ist nun ein prominentes Gesicht aufgetaucht, mit dem wohl die Wenigsten gerechnet hätten.

Klimastreik: Überraschungs-Besuch in Köln – mit IHR hat keiner gerechnet

Die Rede ist von Annalena Baerbock. Die Kanzlerkandidatin der Grünen kam zwei Tage vor der Bundestagswahl zu einem der Treffpunkte bei der von „Fridays for Future“ initiierten Demonstration.

Unerwarteter Besuch: Annalena Baerbock zeigte Präsenz beim Protest in Köln. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa

Doch noch vor Beginn des eigentlichen Protestmarsches musste Annalena Baerbock dann auch schon wieder gehen. Denn eigentlich wird sie am Freitag woanders erwartet.

So will die Kanzlerkandidatin am Nachmittag noch ins benachbarte Düsseldorf reisen. In der NRW-Landeshauptstadt will Baerbock beim bundesweiten Wahlkampfabschluss der Grünen die letzten Wähler von sich überzeugen.

Bei Twitter sendet die Kanzlerkandidatin allerdings noch eine Botschaft an alle Wähler: „Die Wahl am Sonntag ist eine Klimawahl“ und sagt über die Demonstranten: „Sie wollen den Aufbruch, weil sie wissen, dass es um unser aller Zukunft geht.“

Die Wahl am Sonntag ist eine Klimawahl. So wie in Köln gehen heute deutschlandweit zehntausende Kinder, Jugendliche und Menschen jeden Alters beim #Klimastreik auf die Straße und machen deutlich: Sie wollen den Aufbruch, weil sie wissen, dass es um unser aller Zukunft geht. pic.twitter.com/ii8eEJ79Q1 — Annalena Baerbock (@ABaerbock) September 24, 2021

Klimastreik im Köln: Weiterer prominenter Politiker gesichtet

Annalena Baerbock war nicht das einzige hochrangige politische Gesicht beim Klimastreik in Köln. Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach mischte sich in Köln unter die Demonstranten.

Sein Fazit: „Ein Segen, dass es diese Bewegung gibt. Nicht nur für junge Menschen.“

Mit jeder Stunde kommen mehr @FridayForFuture DemonstrantInnen. Die Schule fällt aus. Erneut beeindruckend, wie präzise Kinder schon fragen können. Ich gebe mein bestes, Antworten zu finden. Ein Segen, dass es diese Bewegung gibt. Nicht nur für junge Menschen. pic.twitter.com/r39pJODcqt — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) September 24, 2021

Nicht nur in Berlin, Hamburg und Köln gehen Demonstranten seit Freitagmittag auf die Straße. Bei den weltweiten Klimaprotesten sind allein in Deutschland mehr als 470 Aktionen in jedem einzelnen Bundesland geplant.

Hauptforderung der Umweltaktivisten von Fridays for Future: Eine Begrenzung der Klimaerwärmung auf 1,5 Grad sowie eine sozial gerechte Klimapolitik. (ak mit dpa)