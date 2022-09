Kindergeld für September noch nicht da – wann kommt das Geld?

Die Energiepreise steigen weiter nach oben, die Inflation lag im August bei 7,9 Prozent. Jetzt wo es das 9-Euro-Ticket und den Tankrabatt nicht mehr gibt, wird es noch teurer. So warten viele Familien dringend auf die Auszahlung des Kindergeldes im September.

Neben der monatlichen Auszahlung wird es auch eine Erhöhung geben. Wie viel mehr Kindergeld es 2023 geben wird, erfährst du hier.

Kindergeld im September: Das sind die Pläne der Regierung

Demnach werden die Regelsätze für das Kindergeld zum 1. Januar 2023, im Rahmen des dritten Entlastungspaketes der Bundesregierung, angepasst.

————————

Mehr zum Thema Kindergeld:

Eltern erhalten jeweils 219 Euro monatlich für das erste und zweite Kind

Die Höhe des Kindergeldes für das dritte Kind beläuft sich auf 225 Euro monatlich, für das vierte Kind und weitere sind es 250 Euro.

Zuletzt wurden die Kindergeldsätze im Januar 2021 um jeweils 15 Euro erhöht

Die Ampel plant einen Neustart der Familienförderung mit einer neuen Kindergrundsicherung.

Die Kindergrundsicherung soll dann das Kindergeld ersetzen.

——————

Viele Familien sind auf die nächste Kindergeld-Auszahlung angewiesen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Energiepauschale von 300 Euro: Verbraucherzentrale schlägt Alarm! Darauf musst du achten

Kindergeld-Erhöhung zum Jahreswechsel

Für das erste und zweite Kind werden die Sätze um jeweils monatlich 18 Euro angehoben. Statt 219 Euro erhalten die Familien somit 237 Euro ab Januar 2023. Für eine Familie mit zwei Kindern bedeutet die Anhebung damit 432 Euro jährlich mehr.

Eine weitere Erhöhung 2024 oder eine Anpassung der Kindergeld-Sätze für ein drittes oder viertes Kind sind von der Ampel nicht vorgesehen.

+++ Hartz 4: Entlastungspaket kommt – doch für Empfänger gibt es schlechte Nachrichten +++

Kindergeld: DANN kannst du mit dem Geld im September 2022 planen

Doch bevor wir weiter an die Zukunft denken, zunächst der Blick auf die Auszahlung im September. Das Kindergeld wird wie in jedem Monat an zehn unterschiedlichen Terminen ausgezahlt. Sie sind über den ganzen September 2022 verteilt. Entscheidend für den genauen Termin ist die Endziffer der Kindergeldnummer, also die letzte Zahl in der Kette. So wurde die Unterstützung manchen Familien bereits ausgezahlt, einige wenige müssen aufgrund ihrer Kennziffer noch ein paar Tage warten.

——————————————

Mehr zum Thema Kindergeld:

——————————————

Der Auszahlungszeitraum erstreckt sich vom 5. bis zum 21. September 2022. Die genaue Übersicht der Kindergeld-Auszahlungen im September findest du hier:

5. September: Endziffer 0

7. September: Endziffer 1

8. September: Endziffer 2

9. September: Endziffer 3

12. September: Endziffer 4

13. September: Endziffer 5

14. September: Endziffer 6

16. September: Endziffer 7

19. September: Endziffer 8

21. September: Endziffer 9

Die Finanzspritze des Staates für die Familien ist also spätestens bis zum Ende des zweiten Monatsdrittels auf dem Konto.