Kindergeld: Wieso kriegt Deutschland das nicht hin? Neidischer Blick ins Ausland

Wie familienfreundlich ist die deutsche Politik. Es ist Meckern auf einem hohen Niveau, schließlich gibt es das Kindergeld, Elterngeld und in Bundesländern kostenfreie Kitas. Trotzdem kann sich Deutschland noch etwas vom europäischen Ausland abschauen – beispielsweise von den Finnen oder Schotten.

Erst zum Jahreswechsel 2025 wurde das Kindergeld auf 255 Euro monatlich erhöht. Doch gerade, wenn es um die Wertschätzung geht, hat Deutschland noch Nachholbedarf.

Auswanderin berichtet über liebevoll gestaltetes Paket vom Staat

So bekommen Hochschwangere in Finnland und Schottland eine Erstausstattung für das Neugeborene geschenkt und per Post nach Haus geliefert. Die deutsche Auswanderin Leonie berichtet in einem Video auf Instagram darüber, was alles in der Begrüßungsbox drin war.

Der Clou: Die Box selbst ist optional als Babybett einsetzbar – Matratze inklusive. Darüber hinaus waren bei ihr Thermometer, viele Kleidungsstücke bis zum Alter von 6 Monaten, Bücher, ein Beißring, Schnuffel- und Spucktuch sowie Lätzchen, eine Wickelunterlage, eine Zahnbürste, ein Tragetuch, ein Handtuch, ein Spannbettlaken und mehr drin.

Kindergeld nicht genug? „Deutschland kann sich eine Scheibe abschneiden“

Bei so einer tollen Erstausstattung könnte man in Deutschland trotz Kindergeld und Elterngeld ganz neidisch werden. Einige Kommentare unter dem Video bringen das zum Ausdruck:

„Da kann sich Deutschland noch eine Scheibe von abschneiden. Hauptsache, hier bekommt das Baby schon gleich eine Steuer-ID. Das sagt ja eigentlich schon alles.“

„Ich finde das SOOO großartig! Da sind so viele sinnvolle und süße Sachen drin, allein schon dieser Gedanke dahinter ist einfach fantastisch (und hier in Deutschland ja wirklich undenkbar).“

„Ich lebe in Finnland und wir haben für unser Kind diese Box bekommen. Es ist Wahnsinn wie wichtig der Regierung hier unsere Kinder sind.“

Doch auch in Deutschland gibt es noch viele Unterstützungsangebote neben dem Kindergeld. So gibt es in einigen Städten und Kommunen auch Willkommengeschenke für Babys. Auch kommerzielle Anbieter wie HiPP oder dm bieten kostenlose (Werbe)-Geschenke nach der Geburt an. Zudem bieten Bayern und Thüringen ein extra Familiengeld zusätzlich zu den deutschlandweiten Leistungen an.