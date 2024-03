Kindergeld clever anlegen: 50.000 Euro zum 18. Geburtstag – so schaffen es Eltern!

Zugegeben: In vielen Familien ist nicht genug finanzieller Spielraum da, um das Kindergeld in Höhe zurückzulegen. Da wird die staatliche Leistung in Höhe von aktuell 250 Euro dafür gebraucht, Lebensmitteln, Kleidung und auch mal das ein oder andere Spielzeug für den Nachwuchs zu kaufen. Dennoch gibt es auch Eltern, bei denen mehr möglich ist. Wenn du 50, 100 oder 150 Euro monatlich sparen kannst, kannst du viel fürs Kind erreichen!

In unserer neuen Folge der Video-Reihe „Finanzkompass“ geht es darum, wie du das Kindergeld clever anlegen kannst, sodass dein Kind zur Volljährigkeit schon ein kleines Vermögen oder immerhin eine große Starthilfe bekommt.

Kindergeld anlegen – aber nicht mit einem Sparbuch!

Die Finanzberaterinnen Antonia Schwer und Lea Gawantka von MA Money wissen, wie du das Geld für dein Kind möglichst effektiv anlegen kannst, um ein Polster für Ausbildung, Studium und wichtige Wünsche wie den Führerschein und die erste Wohnung zu schaffen.

Ganz klar ist: Vom Sparbuch raten die Expertinnen von MA Money dringend ab! Stattdessen setzen Schwer und Gawantka auf ETF-Fonds. In einer Beispielrechnung zeigen sie auf, wie viel du ansparen kannst.

Studium komplett bezahlen: Mit diesen Kosten müsstest du rechnen

Ein Bachelor-Studium von drei Jahren, inklusive der Miete für ein WG-Zimmer, kostet laut Schwer rund 40.000 Euro. Bei einer möglichen Rendite von 6 Prozent im Jahresdurchschnitt und einem Anlagezeitraum von 18 Jahren wären 100 Euro pro Monat „das Mindeste, was man anlegen sollte“, findet sie. Dann kämen nämlich etwa 34.000 Euro heraus. Legt man sogar 150 Euro an, seien bis zur Volljährigkeit 51.000 Euro realistisch.

Weitere Tipps und Hinweise der Expertinnen von MA Money zum Thema Kindergeld findest du oben im „Finanzkompass“-Video.