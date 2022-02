Karl Lauterbach: Bittere Umfrage-Klatsche für Gesundheitsminister – „Hat sich echte Fehler geleistet“

Spätestens seit der Corona-Pandemie ist er einer der bekanntesten Politiker Deutschlands. Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Seit sich das Coronavirus immer breiter in Deutschland ausgebreitet hat, war Lauterbach Dauergast in den Talkshows von ARD und ZDF. Wir stellen dir den SPD-Politiker vor.

Karl Lauterbach gehört zu den polarisierensten Politikern in Deutschland. Dank seines neuen Jobs als Gesundheitsminister steht der SPD-Politiker noch mehr im Blickpunkt als zuvor.

Das hat aber nicht nur gute Folgen, wie die aktuellen Umfragewerte zeigen. Mit der Politik von Karl Lauterbach sind nämlich nur weniger als die Hälfte der Deutschen zufrieden.

Karl Lauterbach muss einstecken. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Metodi Popow

Karl Lauterbach: Bittere Klatsche für den SPD-Gesundheitsminister

Vor nicht all zu langer Zeit sorgte Karl Lauterbach damit für Schlagzeilen, dass er Altkanzlerin Angela Merkel als beliebtester Politiker in Deutschland ablöste.

Doch nun sieht das Ganze etwas anders aus. Der Gesundheitsminister hat damit zu kämpfen, dass viele Deutsche mit der Corona-Politik der Bundesregierung nicht einverstanden sind. Das „RTL/ntv-Trendbarometer“ zeigt, dass nur noch 47 Prozent mit der Arbeit des SPD-Politikers zufrieden sind. Das war nochmal ein Verlust von fünf Prozent im Vergleich zur Vorwoche. 49 Prozent gaben demnach an, dass sie mit Karl Lauterbachs Arbeit unzufrieden sind.

Karl Lauterbach: Immer weniger mit seiner Arbeit zufrieden

Seine Meinung zur allgemeinem Impfpflicht dürfte dazu beigetragen haben, dass sich immer mehr Bürger verärgert zeigen. Auch wenn laut „RTL/ntv-Trendbarometer“ 66 Prozent (drei Prozent weniger als in der Woche zuvor) der Befragten eine allgemeine Impfpflicht befürworten.

Nikolaus Blome, Ressortleiter Politik und Gesellschaft in der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL, schätzt die Situation des Gesundheitsministers wie folgt ein: „Der hat sich ein, zwei echte Fehler geleistet.“

Einer großer Fehler davon sei gewesen, dass „völlig unkontroliert und überraschend“ herauskam, dass der Genesenenstatus von sechs auf drei Monate verkürzt wird. Dadurch hätten Millionen Menschen quasi über Nacht ihren Impfstatus verloren. Außerdem spiele eine allgemeine Erschöpfung rund um die Corona-Pandemie in der Bevölkerung eine große Rolle.

Hört sich also nicht danach an, dass Karl Lauterbach in naher Zukunft wieder Zustimmung in der Bevölkerung gewinnen kann. (gb)