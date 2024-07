Joe Biden erklärt seinen Rückzug: „Ich hoffe, Sie haben eine Vorstellung davon“

Rund zehn Minuten dauerte sie, die Rede, auf die ganz Amerika, vielleicht die ganze Welt gewartet hatte. Noch ein wenig von seiner Corona-Erkrankung gezeichnet saß Joe Biden, der amtierende US-Präsident im Oval Office, erklärte der Nation, dass er nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren würde.

Nichts könne der Rettung der Demokratie im Wege stehen, sollte Biden an diesem Abend sagen, „auch nicht persönlicher Ehrgeiz.“ Er habe den Entschluss für sich gefasst, dass es besser sei, die Fackel an eine neue Generation weiterzugeben. An seine Vizepräsidentin Kamala Harris. Dies sei der beste Weg, so Joe Biden, die Nation zu einen.

Joe Biden hält Rede an die Nation

„Ich bin davon überzeugt, dass ich aufgrund meiner Leistungen, meiner Führungsstärke und meiner Vision für unsere Zukunft eine zweite Amtszeit verdient hätte. Doch der Rettung unserer Demokratie steht nichts im Wege. Dazu gehört auch der persönliche Ehrgeiz. Der beste Weg nach vorn besteht darin, die Fackel an eine neue Generation weiterzugeben. So vereinen wir unsere Nation“, so Biden wörtlich.

Seine eventuelle Nachfolgerin im Amt lobte Biden in höchsten Tönen: „Sie hat Erfahrung. Sie ist zäh. Sie ist fähig.“ Nun jedoch würde die Wahl beim amerikanischen Volk liegen. Und dann wurde er noch einmal patriotisch. Und auch persönlich.

„Es war das Privileg meines Lebens“

„Es war das Privileg meines Lebens, dieser Nation seit über 50 Jahren zu dienen“, so der amtierende US-Präsident. Nirgendwo sonst könne ein Kind mit Stotter-Problem aus einfachen Verhältnissen ins höchste Amt des Staates aufrücken. Das sei es, was Amerika so besonders mache.

Er habe viel Liebe und Unterstützung erfahren, bedankte sich Biden. Und weiter: „Ich hoffe, Sie haben eine Vorstellung davon, wie dankbar ich Ihnen allen bin.“

Aus dem Amt scheiden wolle er aber noch nicht direkt. Die letzten Monate seiner Amtszeit stehen schließlich noch bevor.