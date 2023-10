Israel: Thunberg und Precht bekommen Fett weg – „eindeutig antisemitisch“

Eine Wissenschaftlerin am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin, Juliane Wetzel, kritisiert die Aussagen und das Verhalten der Klimaaktivistin Greta Thunberg nach dem Terror-Angriff auf Israel scharf. Auch Podcaster und Buchautor Richard David Precht kriegt sein Fett weg.

Es gehe nicht nur darum, ob jemand selbst wirklich antisemitische Überzeugungen habe. Es gehe darum, wie die eigenen Aussagen von anderen Menschen verstanden würden, sagte die Berliner Wissenschaftlerin, die den beiden Expertenkreisen des Bundestags zum Antisemitismus angehörte, der „Augsburger Allgemeinen“ am Samstag.

+++ Hier geht es zum Liveblog zu den Ereignissen in Israel+++

Israel: Der falsche Vergleich

Sowohl Thunberg als auch Precht sind Personen des öffentlichen Lebens mit einer nicht zu unterschätzenden Reichweite. Auf Instagram folgen Thunberg fast 15 Millionen Menschen, Precht schafft es immerhin auf über 74.000. Thunberg müsse sich den Vorwurf des Antisemitismus gefallen lassen. Der Grund sei, dass sie Aufrufe von palästinensischen Unterstützergruppen geteilt habe, die Israel das Existenzrecht absprächen, erklärte die Antisemitismusforscherin Wetzel.

Thunberg hatte in den sozialen Medien einen Aufruf zum Generalstreik für Gaza geteilt. Er stammte jedoch von der Berliner Gruppe „Palästina spricht“. Diese ist unter anderem dadurch in die Kritik geraten, dass sie den Terror-Angriff der Hamas Anfang Oktober mit den Worten „Heute ist ein revolutionärer Tag, auf den man stolz sein muss“ kommentierten.

+++ Was die deutschen Aktivisten von Fridays for Future dazu sagen, erfährst Du hier +++

„Wer das Existenzrecht Israels nicht nur infrage stellt, sondern den Staat auslöschen will, ist eindeutig antisemitisch“. Dies sei auch der Fall, wenn der Eindruck erweckt werde, Israel würde den Palästinensern das Gleiche antun, wie es den Juden von den Nationalsozialisten angetan wurde.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

„Wer versucht, israelische Politik mit dem Holocaust gleichzusetzen, überschreitet immer die Grenze zum Antisemitismus“, erklärte Wetzel. „Fridays for Future international“ hatte Israel einen Genozid und Apartheid vorgeworfen. Ein Genozid, also ein Völkermord, ist definitionsgemäß die gezielte Verfolgung von Bevölkerungsgruppen, die sich durch Sprache, Religion und Tradition von anderen unterscheiden.

Mehr zu diesem Thema: Wirbel um Krake bei Greta Thunberg: Geheimbotschaft im Foto?

Als „Apartheid“ hingegen bezeichnete man das politische System der sogenannten „Rassentrennung“ in Südafrika in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hierbei wurden Menschen anhand ihres Aussehens und ihrer Ethnie in Gruppen eingeteilt. Ihnen wurden grundlegende Rechte abgesprochen und sie wurden rassistisch verfolgt.

Precht: salopp oder antisemitisch?

Wer in der aktuellen Situation von Genozid spreche, würdige auch die Opfer des Holocaust herab, sagte die Historikerin Wetzel. In Israel kam es bereits vor dem Angriff vom 7. Oktober zu Auseinandersetzungen und Angriffen zwischen israelischen Siedlern und Palästinensern. Der Vorwurf der Apartheid wurde immer wieder erhoben.

Auch interessant für Dich:

Ebenso wie Greta Thunberg fehle es auch Richard David Precht an Sensibilität im Umgang mit dem Krieg in Israel. Wetzel erklärt, eine Entschuldigung, er habe Falsches über orthodoxe Juden in einem ZDF-Podcast „salopp so dahergeredet“, reiche nicht aus.

„Ich habe großes Verständnis für die Studierenden der Universität in Lüneburg, wenn sie sagen, sie wollen mit so jemandem nicht mehr zusammenarbeiten“, sagte die Historikerin. Precht hatte nach den Forderungen des Studierendenparlaments der Leuphana Uni seine Honorarprofessur niedergelegt.