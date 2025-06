Israel-Iran-Krieg: Großes bahnt sich an – Pentagon fliegt wegen auffälligen Pizza-Bestellungen auf

Pizzabestellungen rund um das US-Verteidigungsministerium haben möglicherweise den bevorstehenden Großangriff von Israel auf Iran verraten. Der Account „Pentagon Pizza Report“ auf der Plattform X berichtete von außergewöhnlich vielen Pizzalieferungen eine Stunde vor den ersten Explosionen in Teheran.

Am frühen Freitagmorgen startete Israel einen beispiellosen präventiven Großangriff auf iranische Ziele. Die Atomanlage Natans sowie mehrere Militäranlagen wurden beschossen. Iran bezeichnete die Aktion von Israel als „Kriegserklärung“.

+++ Spannend: Israel und Russland: „Doppelmoral der Merz-Regierung entlarvt“ +++

Plötzlich fällt auf, dass sich etwas Großes anbahnt

Der „Pentagon Pizza Report“ registrierte am Donnerstagabend Washingtoner Zeit verstärkte Aktivitäten. „Seit 18.59 Uhr verzeichnen fast alle Pizzerien in der Nähe des Pentagon einen gewaltigen Anstieg der Aktivitäten“, meldeten die Pizzareporter.

Ihre Analyse beschränkte sich nicht nur auf Pizzalieferungen, sondern beobachtete auch eine Bar nahe dem Pentagon. Diese Bar war ungewöhnlich schlecht besucht, was ebenfalls auf „eine geschäftige Nacht“ im Ministerium hindeutete. Der Account nutzt für seine Analyse öffentlich verfügbare Daten von Anbietern wie Google, die zeigen, wie stark bestimmte Orte besucht sind.

Israel-Konflikte lösen regelmäßig Pentagon-Pizzaboom aus

Die Pizzatheorie basiert auf einer einfachen Logik: Bei internationalen Krisen steht Pentagon-Beamten eine lange Nacht im Büro bevor. Der Bedarf an Essenslieferungen steigt entsprechend stark an. Die Pizzatheorie kursiert in Washington schon länger und hat sich mehrfach bestätigt. Die an das Pentagon angrenzenden Pizzerien waren auch während des israelischen Raketenangriffs auf Iran im vergangenen Jahr ungewöhnlich stark frequentiert. Dies liegt auch daran, dass es im Pentagon zwar viele Fast-Food-Restaurants gibt, „aber keine Pizzerien“, wie die Gastro-Website „The Takeout“ berichtet.

Für die Pizzatheorie gibt es auch historische Belege. Kurz vor der US-Invasion in Panama im Dezember 1989 schnellten die Pizzalieferungen ins Pentagon in die Höhe. Dasselbe geschah vor der Operation „Desert Storm“ gegen den Irak im Jahr 1991. Diese Beispiele zeigen, dass die Pentagon-Pizzabestellungen tatsächlich als Frühwarnsystem für militärische Operationen funktionieren können. Der aktuelle Fall mit Israel bestätigt erneut diese Theorie. Wenn Israel große militärische Aktionen plant, arbeiten US-Beamte offenbar intensiv mit ihren Verbündeten zusammen.

Weitere Nachrichten für dich:

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.