Israel: Deutsche Geisel ist tot ++ Weitere Familienmitglieder noch vermisst

Es folgen weitere schreckliche Neuigkeiten aus Israel. Laut Informationen der „Bild“ wurde eine deutsche Staatsbürgerin, die bislang als vermisst galt, getötet aufgefunden. Von dem Rest ihrer Familie fehlt weiterhin jede Spur.

Israel: Der Rest der Familie wird weiterhin vermisst

Seit dem Terror-Überfall, der inzwischen knapp zwei Wochen her ist, fehlte von ihr und weiteren Familienmitgliedern jede Spur. Efrat Katz (†68) befand sich am besagten Samstag (07. Oktober), an dem Terroristen das Land im Mittleren Osten überfallen hatten, im Kibbuz Nir Oz. Die Angehörigen malten sich das Schlimmste aus und befürchteten, dass sie in den Gazastreifen verschleppt worden ist. Seitdem galt sie als vermisst und ist nicht wieder aufgetaucht – bis jetzt.

+++ Auch interessant: Israel: Deutsche wird Opfer der Hamas – Video zeigt sie noch kurz vor dem Albtraum +++

Inzwischen steht fest: „Efrat Katz ist tot. Ihr Leichnam ist gefunden worden“, wie die „Bild“ nun berichtete. Wo sich die anderen verschollenen Familienmitglieder aufhalten, ist weiterhin unbekannt. Neben Katz‘ Tochter Doron (34) und den Enkelkindern Raz (4) und Aviv (2), gilt auch ihr Lebensgefährte Gadi (79) weiterhin als vermisst. Ebenfalls fehlt von seiner Ex-Frau Margalit, die zudem schwerkrank ist, bislang jede Spur.

Weitere Themen:

Yoni Asher (37), der Ehemann der weiterhin als vermisst geltenden Tochter Doron (34), äußert sich gegenüber der „Bild“ wie folgt: „Ich kämpfe hier um mein Leben. Ich habe nichts mehr zu verlieren, denn ich bin ein Vater ohne seine Frau und seine kleinen Töchter.“

Alle Ereignisse zum Krieg in Israel findest du auf unserer Themenseite.