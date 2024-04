Israel: CNN-Reporter berichtet aus Jerusalem – „So etwas habe ich hier am Himmel noch nicht gesehen“

Man hatte damit gerechnet, dennoch war es ein Schock, als am Samstagabend (13. April) die ersten Raketen auf Israel abgefeuert wurden. Über dreihundert sollten ihnen in der Nacht noch folgen. Ein Angriff, den selbst erfahrene Kriegsberichterstatter in dieser Größenordnung so nicht erwartet hätten.

Noch in der Nacht hatte sich beispielsweise CNN-Reporter Nic Robertson aus Jerusalem gemeldet. Wir erinnern uns: Robertson war der Mann, der im Oktober vergangenen Jahres über die grausamen Terror-Angriffe der Hamas auf Israel berichtet hatte, und dem bei der Beschreibung der Szenen beinahe die Tränen gekommen waren. Ein Mann also, der in seinem Reporterleben schon einiges gesehen hatte. Eine solche Dimension wie in der Nacht zu Sonntag war jedoch auch ihm neu.

CNN-Reporter berichtet über helles, weißes Licht am Himmel

„So etwas habe ich hier am Himmel noch nicht gesehen“, berichtet der Reporter aus Jerusalem über extrem helle, weiße Lichter am Himmel, die er kurz zuvor gesehen hatte. Was genau es war, das diesen weißen Lichtstrahl verursacht hatte, das konnte Nic Robertson nur schätzen. Er tippe auf eine sehr große Rakete, so der CNN-Reporter. Eine, die es bei den bisherigen Bombardierungen aus Gaza nicht gegeben habe.

++ ARD: Während die Welt über den Iran-Angriff berichtet, zeigt Das Erste DAS ++

Unterdessen verkündete die G7, dass man am Sonntagnachmittag zusammenkommen wolle. Dazu solle es eine Videokonferenz geben. Dazu kam auch die Frage auf, inwieweit der Iran mit den Raketen bloß „eine Show“ machen wolle. Experten wie der israelische Militärsprecher Daniel Hagari glauben nicht an diese Theorie. „Ich glaube, der Iran wollte Ergebnisse erzielen und dies ist ihm nicht gelungen“, schätzte er laut Informationen der „Bild“ die Lage ein.

Alle Informationen und Entwicklungen in Israel findest du in unserem Newsblog zum Angriff des Iran auf Israel.