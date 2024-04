ARD: Während die Welt über den Iran-Angriff berichtet, zeigt Das Erste DAS

Es ist eine neue Eskalationsstufe in Nahost. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (14. April) feuerte der Iran Hunderte Raketen auf Israel. Die meisten der Geschosse konnten glücklicherweise abgefangen werden. Nichtsdestotrotz geht die Angst vor einem dritten Weltkrieg um. Umso überraschender das Samstagabendprogramm der ARD. Während CNN oder BBC in Windeseile Sondersendungen ins Programm nahmen, zeigte Das Erste weiter die XXL-Version der Quizshow „Wer weiß den sowas?“.

Eine Entscheidung, für die es auch aus eigenen Reihen harsche Kritik hagelte. „Gut, dass es die BBC gibt, um sich live im TV darüber zu informieren, was in Israel gerade geschieht“, schreibt beispielsweise „Monitor“-Moderator Georg Restle und setzt dezent ironisch den Hashtag „Programmauftrag“.

ARD zeigt Sondersendungen erst am Sonntag

Und auch eine der bekanntesten Kriegsreporter des Landes, Enno Lenze, kritisiert die ARD. „Kurz vorm dritten Weltkrieg: CNN macht einen Split-Screen mit seinen Experten überall vor Ort. Die ARD lässt die Gameshow weiterlaufen.“ Und „Spiegel“-Autor Anton Rainer schreibt via „X“: „Tagesschau24 hat man uns versprochen. Tagesschau 2004 haben wir bekommen.“

Auf Nachfrage bei der ARD heißt es am Sonntagmorgen: „Wir hatten bereits gestern zahlreiche Crawls mit Hinweisen im Programm. Außerdem haben wir in den Tagesthemen ausführlich darüber berichtet. Als sich nach Mitternacht Drohnen und Raketen Israel näherten, haben wir uns entschieden, mehrere ‚Tagesschau extra‘-Ausgaben ins Programm zu nehmen.“

Zusätzlich verweist die ARD auf die Sondersendungen, die man für den Sonntag geplant habe: „Wir werden gegen ca. 9.00 Uhr ein ‚Tagesschau Extra‘ ins Programm nehmen. Im Anschluss geht es dann direkt mit der ‚Sendung mit der Maus‘ um ca. 9.13 Uhr weiter. Danach kommt die ‚Tagesschau‘, die wir ebenfalls um ca. 13 Minuten verlängern. Die Sendung ‚Tiere bis unters Dach‘ entfällt. Weitere Programmänderungen sind im Laufe des Tages möglich.“

