Israel: Übergabe weiterer Hamas-Geiseln verzögert sich ++ Israel droht mit Ende der Feuerpause um Mitternacht

Am Samstag (25. November) sollten 14 weitere Hamas-Geisel befreit werden. Doch die erwartete Freilassung der Gruppe von Geiseln der islamistischen Hamas verzögert sich aktuell. Eigentlich war die Übergabe der Israelis gegen 15.00 Uhr MEZ erwartet worden. Diese verschob sich aber. Mehr als eine Stunde später berichteten israelische Medien, dass sich die Übergabe aus „technischen“ Gründen verzögert. Doch es blieb unklar, wann der geplante Übergabeprozess starten soll.

Jetzt droht Israel Medienberichten zufolge wohl auch mit einem Ende der Feuerpause um Mitternacht (Ortszeit), sollte die islamistische Hamas die zweite Gruppe von Geiseln nicht wie geplant freilassen.

Israel soll Abmachung nicht eingehalten haben

Die Hamas und Israel streiten nach wie vor um die Freilassung weiterer Geiseln. Die Terrororganisation wirft Israel vor, ihren Teil der Abmachung nicht einzuhalten. Bei dem Streit geht es unter anderem um Hilfslieferungen – auch um die, die in den umkämpften Norden des Gazastreifens geliefert werden sollten. Deshalb stoppte die Hamas am Samstag (25. November) in letzter Minute die unmittelbar bevorstehende Übergabe der 14 Geiseln an Israel.

Jetzt droht Israel seinerseits mit einem Ender der Feuerpause. Medienberichten zufolge hat Israel ein Ende der Feuerpause um Mitternacht (Ortszeit) angedroht, sollte die islamistische Hamas die zweite Gruppe von Geiseln nicht wie geplant freilassen. „Die Hamas ist sich bewusst, dass das israelische Militär die Bodenoffensive im Gazastreifen fortsetzen wird, wenn die Geiseln nicht bis Mitternacht freigelassen werden“, sagte ein israelischer Sicherheitsbeamter am Samstag der Nachrichtenseite „ynet“ – und warf der Hamas vor, bereits am Vortag „dasselbe Spiel“ gespielt zu haben. Demnach seien kurzfristig die Reiseroute und der Transport der Geiseln geändert worden.

Israel: Unklarheiten um Abkommen

Es blieb zunächst unklar, ob die Hilfslieferungen in den Norden tatsächlich ein Teil des von Katar vermittelten Abkommens zwischen den beiden Konfliktparteien war. Aus Israel kam zunächst immer die Information, dass Transporte mit Hilfsgütern wie Nahrung und Treibstoff in den Süden ermöglicht werden, wo sich Zehntausende Palästinenser vor den Kämpfen im Norden hin geflüchtet haben.

Außerdem bemängelt der militärische Arm der Hamas, dass sich Israel bei der Freilassung von Häftlingen nicht „an die vereinbarten Standards“ halte.

Ein Israeli gegen drei Palästinenser

Noch am Freitag (24. November) kam es zu einer erfolgreichen Geisel-Befreiung (wir berichteten). Insgesamt waren 24 Geiseln – 13 Israelis sowie 11 Ausländer – freigekommen. Darunter waren auch vier Deutsch-Israelis. Im Gegenzug wurden 39 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen.

Das Abkommen zwischen Israel und der Hamas sieht vor, dass für jede Geisel aus Israel drei palästinensische Häftlinge freikommen sollen. Daher wurde für Samstag (25. November) auch wieder die Freilassung von mindestens 39 Häftlingen erwartet.