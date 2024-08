Wegen Israel-Angriff? Erdogan sperrt Instagram

Der Regierungschef der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, hat Freitag am frühen Morgen den Social-Media-Anbieter Instagram gesperrt. User und Userinnen aus der Türkei können die App im Moment nicht öffnen, wie sie auf der Plattform „X“ berichteten, die weiterhin zugänglich ist.

Nur durch einen VPN-Tunnel in andere Länder ist der Zugriff auf Instagram möglich. Wie lange diese Instagram-Sperre andauern soll, dazu ist noch nichts bekannt. Da die Türkei jedoch spontan einen Tag der Staatstrauer für Freitag verhängt hat, könnte die Sperre Samstagfrüh aufgehoben sein.

Erdogan blockiert Instagram: Zensurvorwürfe nach Tod von Hamas-Chef

Die türkische Behörde für Informationstechnologie und Kommunikation (BTK) erklärte dazu auf ihrer Website: „Instagram.com wurde aufgrund einer Entscheidung vom 2. August 2024 gesperrt.“ Zu den Gründen und dazu, wie lange dieser Zustand andauern soll, äußerte man sich nicht weiter. Bevor es zu der Blockade kam, hatte Erdoğans Sprecher die Plattform Instagram wegen des Verfahrens mit Nachrichten zur Tötung von Hamas-Chef Ismail Hanija scharf in die Kritik genommen. Erdoğan unterhält Beziehungen zur Hamas. Im April dieses Jahres hatten sich Erdoğan und Hanija in Istanbul für Gespräche getroffen.

Die türkische Regierung hatte kritisiert, Instagram würde verunmöglichen, dass „Menschen Beileidsbotschaften für den Märtyrertod Hanijas veröffentlichen“. Das gab Erdoğans Sprecher Fahrettin Altun am Mittwoch auf „X“ bekannt. Weiter sagte er, es sei ein „sehr eindeutiger und offensichtlicher Zensurversuch“. Diese Informationen wurden von der staatsnahen Nachrichtenagentur DHA bekannt. Es ist jedoch nicht abschließend geklärt, ob das wirklich der Grund für die Sperrung ist. Die Türkei hat für Freitag einen Tag der Staatstrauer für Hanija ausgerufen. Wenn der Grund für die Sperrung also die Kritik an Instagram ist, ist es also möglich, dass die Blockade nur auf diesen Tag beschränkt bleibt.

Regierung schweigt zu den Gründen

Der türkische Cyberrechts-Aktivist Yaman Akdeniz twitterte auf der Plattform X, der Grund für den Instagram-Down sei „die nationale Sicherheit und der Schutz der öffentlichen Ordnung“ in der Türkei.

Laut Informationen von Seiten der islamistischen Hamas und der iranischen Revolutionsgarden ist Hanija in der Nacht zum Mittwoch (31. Juli) in Teheran ums Leben gekommen. Die Hamas zog Israel dafür in Verantwortung. Israel äußerte sich bislang nicht dazu. (mit dpa)