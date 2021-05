Iron Dome: So funktioniert das Mega-Abwehrsystem Israels

Seit den erneuten Gewaltakten im Nahen Osten zu Beginn der Woche steht der Iron Dome (Eiserne Kuppel) in Israel stark im Mittelpunkt.

Der Iron Dome soll das Land vor Raketenangriffen schützen. Derzeit befindet es sich im Dauereinsatz.

Iron Dome: Das ist die Eiserne Kuppel Israels

Der Konflikt im Nahen Osten schwelt schon seit langer Zeit. Nicht selten kommt es zu Raketenangriffen auf beiden Seiten. Israel möchte seine Bevölkerung durch den Iron Dome schützen.

---------------

Weitere Infos zu Israel:

Israel ist ein an das Mittelmeer angrenzendes Land im Nahen Osten

Die heiligsten Stätten liegen in der Hauptstadt Jerusalem

Etwa 9 Millionen Menschen leben in dem Land

Präsident von Israel ist Reuven Rivlin

---------------

Dabei handelt es sich nicht etwa um eine Station, sondern um ein Abwehrsystem, das aus unterschiedliche Batterien besteht. Die erste Iron-Dome-Batterie wurde im März 2011 nahe Beerscheba in der Negev-Wüste installiert. Inzwischen wurden neun weitere Einheiten in Betrieb genommen, sie befinden sich unter anderem in der Nähe der Küstenstädte Aschkelon und Aschdod, südlich von Tel Aviv und nahe der 20 Kilometer vom Gazastreifen entfernten südisraelischen Stadt Netivot. Wenn das gesamte israelische Territorium abgedeckt werden soll, müssten aber 13 Batterien benutzt werden.

Iron Dome working over Tel Aviv after rocket barrages pic.twitter.com/bGHlf9jr7u — ELINT News (@ELINTNews) May 11, 2021

Iron Dome: Eiserne Kuppel soll Israel vor Angriffen schützen

Das Abwehrsystem wurde mit finanzieller Unterstützung der USA vom staatlichen israelischen Rüstungsunternehmen Rafael Defense Systems mit Sitz in Haifa entwickelt.

Der Iron Dome kann Mörsergeschosse und Kurzstreckenraketen mit einer Reichweite von bis zu 70 Kilometern abfangen.

---------------

Weitere Politik-News:

Karl Lauterbach: Ausgerechnet SIE lädt den SPD-Politiker ein – „Er wäre jedenfalls willkommen“

Annalena Baerbock: Beschränkt sie als Bundeskanzlerin Urlaubsflüge? Ihre Antwort im ZDF ist Wischiwaschi

„Markus Lanz“ (ZDF): Der Moderator teilt ordentlich gegen DIESE Partei aus – „so gelangweilt“

---------------

Jede einzelne Batterie des Iron Dome besteht aus einem Radar, einer Kontrolleinheit und drei Abschussvorrichtungen mit je 20 Abwehrraketen. Jeder Schuss soll etwa 50.000 Dollar kosten. Das System wird nicht nur von Israel eingesetzt. 2019 kaufte die US-Armee zwei Iron-Dome-Batterien zur Verstärkung ihrer Raketenabwehr.

Iron Dome: Das Abwehrsystem soll Israel schützen. (Symbolbild) Foto: dpa - Bildfunk

Bis Anfang des Jahres fing Iron Dome nach israelischen Angaben mehr als 2400 Raketen ab. Seit Montag ist Iron Dome im Dauereinsatz.

Bis Mittwoch wurden laut der Armee mehr als tausend Raketen aus dem Gazastreifen Richtung Israel abgefeuert. Hunderte davon konnten demnach von dem Abwehrsystem unschädlich gemacht werden. (gb mit AFP)