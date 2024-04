Angriff auf Israel: Die ersten Opfer der Raketen sind erst 7 und 10 Jahre alt

Seit Tagen spitzte sich die Lage zwischen Israel und Iran immer mehr zu, jetzt der Iran die Befürchtungen vieler Menschen bestätigt. In der Nacht zu Sonntag (14. April) wurde Israel von über 300 Geschossen attackiert, den Großteil konnte das Verteidigungssystem „Iron Dome“ abwehren.

Trotzdem blieb der Angriff auf Israel nicht ohne Opfer, die ersten bekannten Verletzten sind erst sieben und 10 Jahre alt.

Iran-Angriff auf Israel: Zwei Mädchen verletzt

Laut israelischem Militär hat Iran in der Nacht von Samstag auf Sonntag etwa 300 Geschosse verschiedener Art auf Israel abgeschossen. Demnach wurden 170 abgeschossenen Drohnen erfolgreich abgefangen, keine gelangte in israelisches Staatsgebiet.

Gleiches gilt für die 30 Marschflugkörper, die von Kampfflugzeugen abgeschossen wurden. Lediglich einige der etwa 120 ballistischen Raketen durchbrachen die israelische Verteidigung und verursachten geringe Schäden auf einem Luftwaffenstützpunkt in Nafatim.

Doch auch Zivilisten wurden verletzt. Nach ersten Behördenangaben wurde ein siebenjähriges Mädchen verletzt, es musste in medizinische Behandlung gebracht werden. Sie ist nicht das erste und einzige Opfer der Angriffe. Zuvor wurde eine Zehnjährige durch herabfallende Trümmerteile der Raketenabwehr schwer verletzt, wie die Rettungs-Organisation Magen David Adom (Roter Davidstern) berichtete.

Iran-Angriff auf Israel: 10-Jährige von Granatsplitter getroffen

Laut der Rettungs-Organisation trug das Kind eine Kopfverletzung davon, als es in der Region Negev von Trümmerteilen durch herabfallende Granatsplitter getroffen wurde, wie „The Time of Israel“ berichtet. Das ohnmächtige Mädchen wurde in das Soroka-Krankenhaus in Beersheba, im Umkreis der Stadt Arad in der Negev-Wüste eingeliefert. Es handelt sich vermutlich um eine Beduinin. Ihr Zustand sei ernst.

Zuvor hatte der Rote Davidstern irrtümlicherweise berichtet, es handele sich um einen zehnjährigen Jungen aus dieser Region. Der Rote Davidsstern ist Israels nationaler Rettungsdienst, Blutspendedienst und eine Gesellschaft Israels, außerdem Mitglied der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung.