Nach der Mega-Inflation infolge des Ukraine-Krieges und der Energiekrise schien sich die Preisentwicklung zuletzt zu stabilisieren. Im Oktober 2022 erreichte sie den höchsten Stand seit 1951. Die Preise stiegen um 10,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an.

Seitdem geht es langsam runter. Im Mai lag die Preissteigerung noch bei 6,1 Prozent. Immer noch deutlich höher als sonst üblich in Deutschland. Ein Wirtschaftsexperte sieht nun aber düstere Zeiten auf Deutschland zukommen.

„Pingpong dürfte die Inflation noch lange hochhalten“

Sind stabile und niedrige Inflationsraten unter zwei Prozent, wie es sie traditionell in Deutschland gab, Geschichte? Der Preis-Schock der letzten Monate könnte nur der Auftakt in eine neue Periode der Inflation gewese sein. Das befürchtet Commerzbank-Chefökonom Dr. Jörg Krämer im Gespräch mit dem „Spiegel“.

Ein Grund dafür ist die sogenannte „Deglobalisierung“. Der Westen will sich Schritt für Schritt von China lösen und die ökonomische Abhängigkeit verringern, die bim Konfliktfall böse Folgen haben könnte. Das bringt jedoch auf der anderen Seite höhere Kosten in der Produktion mit sich. „Die Deglobalisierung erhöht die Inflation, so wie die Globalisierung sie lange gedrückt hat“, so Krämer.

Inflation: Preisexplosion in Deutschland. Foto: dpa, Grafik: A. Brühl

Hinzu kommt die Preis-Lohn-Spirale. Gewerkschaften wollen natürlich höhere Tarifabschlüsse erzielen, um die Reallohnverluste der Arbeitnehmer durch die Inflation auszugleichen. Die Arbeitgeber wiederum erhöhen ihre Preise für Produkte, um das auszugleichen. „Dieses Pingpong dürfte die Inflation noch lange hochhalten“, befürchtet der Ökonom im „Spiegel“-Interview.

Auch spannend für dich:

Größte Befürchtung: EZB setzt falsches Signal

Eine besondere Befürchtung Krämers bezieht sich jedoch auf die Europäische Zentralbank. Aus seiner Sicht würde sie einen großen Fehler machen, wenn die EZB ihr Inflationsziel von zwei auf drei Prozent anheben würde – also eine höhere Inflation als Normalität akzeptiert. „Dann rechnen die Bürger nämlich damit, dass sie das Inflationsziel bei nächster Gelegenheit erneut anhebt. Die Inflationserwartungen würden anziehen, die Inflation könnte außer Kontrolle geraten“, prognostiziert der Wirtschaftsexperte.