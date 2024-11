Heizung: Spahn-Plan könnte Wärmepumpe extrem teurer machen – „Macht keinen Scheiß!“

Friedrich Merz und seine Union haben sich zur Bundestagswahl 2025 den großen Sieg vorgenommen. CDU-Kollege Jens Spahn verspricht, dass sie das umstrittene Heizungsgesetz der Ampel rückgängig machen wollen, sobald sie an der Spitze sind. Das sorgt aber für teurere Heizungen.

Heizung: Wichtige Förderung soll wegfallen

Auf dem „Forum Wärmepumpe“ machte CDU-Politiker Jens Spahn am Mittwoch (27. November) klar, dass seine Partei das von der Ampel-Regierung beschlossene Heizgesetz zurücknehmen und die Förderung für die Heizung stark reduzieren will. „Der Weg der letzten zwei Jahre hat keine Akzeptanz“, so Spahn. Darum sei ein „Abschaffen des Heizungsgesetzes à la Habeck“ erforderlich.

Stattdessen will die Partei von Kanzlerkandidat Friedrich Merz auf „grünes Öl“ setzen. Obendrauf kündigte Spahn an, bei der finanziellen Förderung für eine klimafreundliche Heizung den Rotstift anzusetzen. Mittelfristig sollte die Förderung ganz abgeschafft werden, erklärte der ehemalige CDU-Gesundheitsminister.

Grünes Öl wenig effektiv

BWP-Geschäftsführer Martin Sabel warnte davor, die Förderung für klimafreundliche Heizung einzustampfen. Gegenüber „Table.Briefings“ erklärte er: „Das lässt die Leute in eine Kostenfalle laufen“. Der Geschäftsführer des mittelständischen Wärmepumpen-Herstellers Stiebel Eltron, Kai Schiefelbein, wurde sogar noch drastischer und beschwor gegen die Politik: „Macht keinen Scheiß!“

Verschiedene Studien haben zudem aufgezeigt, dass moderne Wärmepumpen in den allermeisten Altbauten in Deutschland ohne größere Baumaßnahmen problemlos funktionieren. Spahns Vorschlag, Heizungen in Zukunft mit „grünem Öl“ klimafreundlicher zu machen, halten Experten für wenig realistisch. Solche Kraftstoffe, die aus Pflanzen hergestellt oder mithilfe von Ökostrom synthetisch erzeugt werden, werden nämlich sowohl knapp als auch teuer sein.