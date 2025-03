„hart aber fair“: Bundeswehr-Offizier macht Pazifisten zur Schnecke – „Deutschland ist es wert“

Bundeswehr-Talk bei „hart aber fair“. Mit dabei: Der Pazifist Ole Nymoen (siehe Video-Interview oben). Der Podcaster hat ganz frisch das Buch „Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde“ auf den Markt gebracht. Auf der Gegenseite im ARD-Studio sitzt David Matei. Er ist Influencer für Verteidigungsthemen und Offizier bei der Bundeswehr.

Nun geht eine Szene im Netz herum, in der Matei die Position von Nymoen auseinandernimmt.

Pazifist Nyomen denkt nur an sein „Eigeninteresse“

„Superstarkes Statement von David Matei – genau so muss diesen Oles ohne Argument mit dem Egotrip ‚Jeder ist sich selbst der Nächste‘ (O-Ton Ole) entgegengetreten werden. Danke!“, kommentiert beispielsweise der Historiker und Publizist Ilko-Sascha Kowalczuk.

Ole Nymoen bezeichnet sich als Internationalist, der sich nicht mit einem Nationalstaat identifizieren will. Es gehe ihm um sein „Eigeninteresse“, er wolle nicht als Soldat sterben oder gesundheitliche und psychische Langzeitschäden in Kauf nehmen durch einen Fronteinsatz.

Leidenschaftliches Plädoyer für Deutschland bei „hart aber fair“

In seinem patriotischen Plädoyer nahm der Offizier Matei bei „hart aber fair“ die Staatskritik von Nymoen in die Mangel.

„Für mich ist Deutschland kein ausbeuterischer Herrschaftsstaat. Für mich ist Deutschland, wenn ich mir meinen Fuß breche und nicht arbeiten kann, dass ich mir keine Sorgen machen muss, weil der Sozialstaat mich auffängt, meinen Lohn weiter zahlt und mich versorgt. Für mich ist Deutschland, dass meine Tochter von der Kita bis zur Universität fast umsonst lernen kann. Und sie lernt da, zu denken, was sie will und nicht zu denken, was sie muss. Für mich ist Deutschland, dass wir hier reden können über dieses Thema. Dass das Grundgesetz uns schützt. Und wir trotzdem, egal wie kritisch wir mit dem Staat sind, vor dem Gesetz gleich sind.“

Deutschland habe natürlich „Macken“ und es gebe einige Herausforderungen, „aber für mich ist Deutschland eines der erfolgreichsten Demokratie unserer Zeit. Und Deutschland ist es wert.“ Dafür gab es breiten Applaus aus dem „hart aber fair“-Publikum für den Bundeswehr-Mann.

Tatsächlich liegt Deutschland beispielsweise beim aktuellen Demokratieindex der Zeitschrift „The Economist“ auf Platz 13 von 167 untersuchten Staaten weltweit. Das Land gehört zu den nur 25 „vollständigen Demokratien“ auf der Welt laut dieser Studie. Putins Russland dagegen befindet sich als „autoritäres Regime“ auf Platz 151. Das macht vor allem bei Freiheits- und Minderheitsrechten einen erheblichen Unterschied.