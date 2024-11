Wende auf letzten Metern für Kamala Harris wieder drin – ER kann jetzt alles verändern

Kamala Harris und Donald Trump bleibt nicht mehr viel Zeit, um um die letzten verbliebenen Wählerstimmen zu werben. Auch in den jüngsten Umfragen liegen die Demokratin und der Republikaner nahezu gleichauf, am Ende könnte mit Alaska sogar einer der kleinsten US-Bundesstaaten (3 Wahlleute) zum Zünglein an der Waage werden. Umso wichtiger sind prominente Stimmen, die sich klar positionieren – und hier hat Harris ein Ass im Ärmel.

48,4 zu 48,1 Prozentpunkte zugunsten von Trump – so knapp ist laut „RealClearPolitics“ (Stand 31. Oktober) das Rennen um das Weiße Haus. Gepokert wird vor allem um die sieben Swing States, doch auch hier sind die Umfragen wenige Tage vor der Wahl ausgeglichen. Rückenwind von prominenten Personen, die die Massen polarisieren können, wäre daher umso wichtiger. Bekommen hat diesen jetzt Kamala Harris.

Kamala Harris: Superstar LeBron James spricht wichtige Wählergruppe an

Binnen weniger Stunden haben sich gleich mehrere Weltstars auf ihre Seite gestellt. Auf Instagram meldete sich beispielsweise Schauspielerin Jennifer Aniston zu Wort. „Heute habe ich nicht nur für den Zugang zur Gesundheitsversorgung, für die sexuelle Freiheit, für gleiche Rechte, für sichere Schulen und für eine faire Wirtschaft gestimmt, sondern auch für Verstand und menschlichen Anstand. Lasst uns die Zeit voller Angst, Chaos und Angriffe auf unsere Demokratie beenden und wählt jemanden, der uns vereinen und nicht spalten will. Mit voller Stolz habe ich für Kamala Harris und Tim Walz gestimmt“, teilte sie ihren 44,8 Millionen Followern mit.

Ihre Strahlkraft kann Harris durchaus einige Stimmen bescheren, ebenso wie die von Arnold Schwarzenegger. Der „Terminator“, von 2003 bis 2011 republikanischer Gouverneur von Kalifornien, hat die politische Seite gewechselt und unterstützt jetzt die Demokraten. Der Grund: Donald Trump. Weitere vier Jahre unter seiner Regentschaft wären ergebnisloser „Bullshit“ – sie würden das Land jedoch weiter spalten. Es sei Zeit für ein neues Zeitalter der amerikanischen Geschichte.

Noch bedeutender dürfte der Einfluss von Basketball-Legende LeBron James sein. Der viermalige NBA-Champion sprach sich auf „X“ eindeutig für Harris aus. „Worüber reden wir hier überhaupt? Wenn ich an meine Kinder und meine Familie denke und daran, wie sie aufwachsen werden, dann ist die Entscheidung für mich ganz klar: Wählt Kamala Harris“, schrieb er in seinem Post.

Dieser hat inzwischen über 14 Millionen Menschen erreicht. Seine Worte können entscheidend sein, da LeBron James als stellvertretender Superstar für die männliche schwarze Wählerschaft in den USA gilt.