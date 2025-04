Markus Lanz steht vor einem Rätsel: „Warum macht er das jetzt?“

Trumps neue Zollpläne erschüttern gerade die Weltwirtschaft. Börsen rauschen ab, Billionen an Vermögen könnten vernichtet werden. Und während überall Panik herrscht, sucht Markus Lanz nach Antworten. In seiner Sendung am Dienstagabend (8. April 2025, 23 Uhr, ZDF) lädt der Talkmaster eine hochkarätige Runde ein.

Doch was Lanz wissen will, bleibt irgendwie ein Rätsel.

Markus Lanz: Trump sorgt für Zündstoff

Mit dabei in Lanz Talkrunde: EVP-Chef Manfred Weber, SPD-Politiker Ralf Stegner, Journalistin Kerstin Münstermann und Ökonom Michael Hüther. Das große Thema: Donald Trump und die Frage, die über allem schwebt: Warum spielt der Präsident ausgerechnet jetzt die Zoll-Karte?

„Weiß man mittlerweile, wie viel Vermögen da schon vernichtet wurde?“, will Lanz wissen. Doch Ökonom Hüther zuckt mit den Schultern. Konkrete Zahlen? Fehlanzeige. Dafür ein drastischer Vergleich: Die USA hätten nicht nur den roten Knopf für Atomwaffen, sondern auch den für die „weltwirtschaftspolitische Atombombe.“ Und die sei jetzt gezündet. Lanz lässt natürlich nicht so schnell locker.

Markus Lanz: Es lässt ihn nicht los

Es folgt ein Clip: Trump redet ins Mikrofon, warnt vor dem „Kamala-Wirtschaftscrash“ und schwört, dass nur er Amerika retten kann. Doch Lanz lässt das nicht los: „Warum macht er das jetzt? Gibt es ein anderes Motiv?“, fragt der Moderator in die Runde. Und seine Fragen hören nicht auf: „Die USA sitzen auf 26 Billionen Auslandsverbindlichkeiten, die leben die ganze Zeit auf Pump, sind sie vielleicht pleite?“

+++Markus Lanz: Gast platzt der Kragen – „Machen Sie eigentlich Witze?“+++

Eine steile These, doch Ökonom Hüther winkt ab. Nein, Amerika sei wirtschaftlich stark, sogar „der einzige Hegemon“ mit weltweiter Ordnungskraft. Lanz schaut skeptisch. Und dann ist da noch EVP-Chef Manfred Weber. Lanz hakt nach, ob Brüssel vorbereitet war, doch Weber spricht lieber über leidende US-Rentner und Trumps alte Wahlversprechen. Auch hier bekommt der Talkmaster nicht seine erhofften Antworten.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Am Ende bleibt die große Lanz-Frage im Raum stehen, die unbeantwortet wie ein Cliffhanger über dem ZDF-Studio schwebt: Was will Trump eigentlich wirklich?