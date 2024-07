Getöteter Hamas-Chef in Teheran – so krass lebte Ismail Hanija in Saus und Braus

Hamas-Chef Ismail Hanija wurde in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet. Dahinter steckt mutmaßlich der israelische Geheimdienst. Hanija spielte eine entscheidende Rolle bei verschiedenen Verhandlungsrunden im Krieg mit Israel.

Der Terror-Boss sei durch eine Attacke auf seine Residenz ums Leben gekommen, teilte die Hamas mit. Doch Hanija konnte auf ein luxuriöses Leben blicken. Während sein Volk in Gaza weiter leidet, machte er sich bis zum Schluss die Taschen voll.

++ Wichtig dazu: Israel gelingt entscheidender Schlag gegen Hamas – Führer Haniyeh getötet ++

Hamas-Chef genoss Luxus-Leben

Ismail Hanija, gefürchteter Chef der Hamas, wurde im Iran getötet. Er hielt sich schon länger dort auf, residierte aber unter anderem auch in der katarischen Hauptstadt Doha. Anders als den Betroffenen in den palästinensischen Gebieten geht es dem Schlächter nämlich ausgezeichnet. Bilder auf der Plattform X zeigen, wie Hanija mit seinen Söhnen in Saus und Braus lebte.

So ließ er und seine Familie sich gerne ablichten mit Privatjets, Limousinen und schicken Villen. Hanijas Hauptquartier in Doha ist mit feinen Hölzern und edlen Teppichen geschmückt. Vergoldete Ornamente verzieren seine privaten Räume.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Erdogan-Kumpel im Privatjet

Hanija reiste dazu häufiger im Privatjet in die Türkei. Noch im April empfing der Präsident Recep Tayyip Erdoğan den Terror-Chef. In der Türkei wurde er gerne mit Frauen und Alkohol gesehen, was gegen die Gesetze des Islam verstößt. Sein Sohn Maaz gilt als großer Immobilienbesitzer in Gaza. Das Vermögen von Hanija und seinen engsten Männern wurde auf bis zu unglaubliche zehn Milliarden Euro geschätzt. Er soll davon allein vier besessen haben.

Mehr News:

Eigentlich stammte Hanija aus ärmlichen Verhältnissen. 1962 wurde er im Shati-Flüchtlingslager im Gazastreifen geboren. Später studierte er arabische Literatur und rutschte dabei in radikale Gruppen. Dadurch baute er die Hamas mit auf und kam immer wieder wegen Protesten gegen Israel ins Gefängnis. Nachdem der oberste Hamas-Führer Ahmad Yasin bei einem Attentat starb, rutschte Hanija auf seinen Thron. 2006 wurde er sogar zum Ministerpräsidenten der Palästinensergebiete ernannt.