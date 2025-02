Brief an Habeck: Über 180.000 fordern seinen Verbleib – „Du bist Hoffnungsträger“

Nach der Bundestagswahl hat Robert Habeck angekündigt, keinen Spitzenposten bei den Grünen mehr zu beanspruchen. Das Minus von 3,2 Prozentpunkten im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 auf nun 11,6 Prozent habe vor allem er zu verantworten – der höchstwahrscheinliche Absturz in die Opposition fordere eine personelle Neuausrichtung. Doch mit dieser Einschätzung steht er offenbar weitgehend alleine da. In einer Petition fordern über 180.000 Menschen vehement seinen Verbleib.

Robert Habeck hat sein Ego hinten angestellt und den Rückzug aus der Spitzenpolitik erklärt. Die 11,6 Prozent seien zwar ein „achtbares Ergebnis“, zumal man nicht derart eingebrochen ist wie die Ampel-Partner, dennoch habe er sein Ziel verfehlt. „Dieses Ergebnis entspricht nicht meinen Erwartungen. (…) Ich werde keine führende Rolle in den Personaltableaus der Grünen mehr beanspruchen oder anstreben“, so Habeck im Anschluss an die Bundestagswahl.

Habeck-Petition: Über 180.000 Unterschriften in kürzester Zeit

Doch geht es nach der Wählerschaft, dann „muss“ Robert Habeck bleiben. In einem offenen Brief fordern sie, dass der 55-Jährige weiterhin Verantwortung für das Bündnis übernimmt. In Zeiten, in denen Menschen Zukunftsängste ob eines „Gefühls der Machtlosigkeit im Angesicht der geopolitischen Verschiebung, einer fortschreitenden Klimakrise, steigender Ungleichheit sowie der Bedrohung der Demokratie, der Freiheit und des Friedens“ hätten, brauche es „Menschen wie dich“, heißt es in dem Brief.

Habeck hätte im Wahlkampf zehntausende Menschen mobilisiert. „Du widersetzt dich dem oftmals rückwärtsgewandten, zynischen und entmenschlichten Diskurs und stehst ein für Verstand, Zusammenhalt und Zuversicht“ – und genau das brauche es jetzt. Kurzum: „Du bist für viele ein Hoffnungsträger.“

Die beigefügte Petition haben inzwischen 185.254 Menschen unterzeichnet (Stand 26. Februar, 7 Uhr). Unterstützung findet diese Petition auch in den eigenen Politik-Reihen. „Dieser offene Brief ist ein unglaublicher Ausdruck der Wertschätzung von der gesellschaftlichen Basis und der Basis der Partei. Eine Wertschätzung, die ich persönlich auch habe“, sagte beispielsweise der Grünen-Politiker Max Lucks im Interview mit dem TV-Sender „Welt“. Robert Habeck hat auf das Schreiben noch nicht reagiert.