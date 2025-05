Grünen-Parteitag: Video aufgetaucht – in der Nacht fielen die Masken

Die Corona-Regeln beim Grünen-Parteitag sind streng: Die Delegierten sollen FFP2-Maske tragen, mindestens aber eine medizinische Maske. Bei der Registrierung am Empfang wurde man gefragt, ob man am Tag der Anreise noch einen Corona-Test gemacht habe und man bekam noch weitere Selbsttest für die kommenden Tage in die Hand gedrückt. Die Grünen nehmen das Virus ernst – zumindest tagsüber.

Bei der Parteitags-Party am späten Samstagabend fielen dann überraschenderweise doch einige Masken im World Conference Center in Bonn. Parteichef Omid Nouripour gab den maskenlosen DJ, die Stimmung war ausgelassen – und Corona nicht mehr ein so großes Thema.

Grüne tanzen bis 2.30 Uhr – viele aber plötzlich ohne Maske

Bis etwa 2.30 Uhr wurde getanzt, verriet Emily Büning, Politische Geschäftsführerin, der Presse am Sonntagmorgen. Journalist Michael Bröcker („The Pioneer“) war offenbar noch lange dabei. Jedenfalls postete er nun einen interessanten Clip von der Feier.

Zu sehen im Video ist Omid Nouripour (47), der den DJ gibt und mit „Jump Around“ die Delegierten zum Hüpfen bringt. Die Stimmung: wie nach einem Wahlsieg! Doch wenn man genauer hinschaut, dann sieht man sofort: Viele haben ihre Masken abgelegt. Obwohl alle eng beisammen tanzen, hat Corona anscheinend eine Pause. Doch wieso mussten die Delegierten dann zuvor stundenlang so genau darauf achten, ihre Masken zu tragen? In dem selben Gebäude!

Maskenpflicht beim Grünen-Parteitag hat Pause

Bröcker schreibt dazu auf Twitter: „Coolnessfaktor des Parteichefs: hoch. Musikgeschmack: stark. Maskenfaktor: na ja. Bitte dann auch im ICE lockern.“ Tatsächlich ist das der politische Aspekt der maskenlosen Party. Wieso gibt es einige gesellschaftliche Bereiche mit Maskenpflicht, während sie in anderen keine Rolle spielt?

Die Freiwilligkeit wird hier als Argument aufgeführt – man könne sich schließlich aussuchen, in einen Club oder ein vollbesetztes Stadion zu fahren. Nicht aber, ob man mit der U-Bahn zur Arbeit fährt. Und dennoch bleibt es ein Widerspruch. Auch in der Partynacht beim Parteitag.

Am Rande machen einige im Netz auch noch ein zweites Fass auf.

Nämlich dass die Grünen angefeuert von Nouripour zu einem Song tanzten, der einen durchaus sexistischen Text hat. „Doppelmoral ist was feines“, höhnt der CDU-Twitterer Baha.