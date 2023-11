Grünen-Parteitag: Ricarda Lang und Omid Nouripour als Vorsitzende wiedergewählt

Streit um die Migrationspolitik und ein straffes Programm sind beim Parteitag der Grünen vorprogrammiert. Annähernd 1.500 Änderungsanträge hat die Grüne-Basis zum Entwurf des Europawahlprogramms gestellt, das am Wochenende verabschiedet werden soll.

Der Bundesparteitag der Grünen wird in der Stadt ausgetragen, in der die Partei im Jahr 1980 gegründet wurde. In Karlsruhe erwarten die Grünen die wohl größte Delegierten-Konferenz ihrer Geschichte. Der aktuelle Bundesvorstand aus Omid Nouripour und Ricarda Lang stellt sich zur Wiederwahl. Alle Ereignisse im Überblick.

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

Grünen-Parteitag: Lang und Nouripour als Vorsitzende wiedergewählt

Freitag, 11.30 Uhr: Bei Rede von Omid Nouripour wird es emotional

„Ich bin Taylor-Swift-Fan, wählt mich“, ruft Omid Nouripour mit einem Lacher bei seiner Bewerbungsrede um den Bundesvorsitz in den Saal. Der Grünen-Politiker sagt das in Hinblick auf Meinungsverschiedenheiten an der Spitze der Grünen, die es lediglich im Musikgeschmack gebe.

Doch danach stimmt Nouripour weitaus ernstere Töne an. Vor kurzem habe es eine Zeit gegeben, an dem der Vorsitzende am „Rande des Aufgebens“ gebracht wurde. Denn: Iranische Freunde und Familie würden bedroht aufgrund der politischen Arbeit in Deutschland. „Und nicht jeder hat das überlebt“, betont der 48-Jährige mit belegter Stimme. Aber: „Ich kann nicht leiser, ich kann nicht anders, das ist unsere Verpflichtung“, betont Nouripour weiter. Der Saal erfüllt sich mit Applaus und Standing Ovations.

Bei der Wahl zwischen Omid Nouripour und Philipp Schmagold konnte sich der aktuelle Bundesvorsitzende erneut durchsetzen. Nouripour wurde mit 79 Prozent und 613 Stimmen wiedergewählt. Konkurrent Schamgold konnte 93 Stimmen einholen.

Freitag, 11.05 Uhr: Ricarda Lang als Bundesvorsitzende wiedergewählt

Co-Vorsitzende Ricarda Lang erntet tosenden Applaus bei ihrer Bewerbungsrede um die Wiederwahl. Direkt zu Beginn verweist sie darauf, dass den Grünen immer wieder für alles die Schuld in die Schuhe geschoben werde. „An ein paar Dingen sind wir auch wirklich Schuld“, räumt Lang ein.

Und betont dann weiter: „Wir sind Schuld daran, dass Deutschland vom russischen Gas unabhängig ist, wir sind Schuld daran, dass es in Deutschland ein 49-Euro Ticket gibt, dass der Paragraph 219a endlich abgeschafft wird und Deutschland klimagerechter wird. Und wir sind daran gerne Schuld“, so die Co-Vorsitzende. Dennoch gebe es Dinge, die die Grünen noch besser machen müssten. „Ich sage das, weil wir noch mehr können müssen“, betont Lang. Klimaschutz, Wohlstand und Gerechtigkeit müssten miteinander verbunden werden. Als die 29-Jährige um weiteres Vertrauen der Delegierten bittet, bricht der Saal nicht nur in tosendem Applaus, sondern auch in Standing Ovations aus.

Im Anschluss beantwortet Lang zwei Fragen. „Wie soll sich die Partei für die nächsten zwei Jahre aufstellen?“ Lang: „Es gibt den Versuch, uns zu einer Ein-Themen-Partei zu machen, uns in eine Nische zu drängen.“ Es gehe darum, gerade die zu überzeugen, die Sorgen haben. Dafür brauche es alle Grünen, in Europa und in Deutschland. „Wir kann man die Notwendigkeit für Klimaschutz besser vermitteln?“ Lang sagt dazu: „Klimaschutz ist an sich eine soziale Frage. Denn die Menschen mit dem meisten Geld können sich am meisten auch davor schützen.“ Wir müssen zeigen, was Klimaschutz für jeden Einzelnen bedeute und wie man sich dafür schützen könne, so Lang.

Danach stimmten 744 Delegierte ab. Das Ergebnis: Lang wurde mit 612 Stimmen zur Bundesvorsitzenden wiedergewählt. Unter erneut Standing Ovations rief sie in den Saal: „Ich hab wahnsinnig Bock, diese Reise mit euch weiter zu reisen.“

Freitag, 10.14 Uhr: Probeabstimmung sorgt für ordentlich Applaus

Am zweiten Tag der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in Karlsruhe steht die Wahl der Parteichefs und des Vorstands im Mittelpunkt. Die beiden Co-Vorsitzenden, Ricarda Lang und Omid Nouripour, kandidieren erneut. Ab Mittag soll mit der Wahl der Europaliste für die Grünen begonnen werden.

Um sich auf einen Tag voller Abstimmungen einzustimmen, testen die Delegierten mit einer Probeabstimmung ihre Abstimmungsgeräte. Zur Wahl stehen: „Enthaltung“, „Nein“, „Bis spät in die Nacht tagen“, „Bis spät in die Nacht tanzen“ oder „Freibier vom Landesverband Baden-Württemberg“.

„Wir hoffen auf viele Stimmen bei Punkt 5“, betont Anke Erdmann, Grüne-Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein, mit einem Lacher. Und auch das Ergebnis sorgt für ordentlich Stimmung und Applaus. Nur ein Drittel wolle bis spät in die Nacht tagen, dagegen wollen knapp 60 Prozent bis spät in die Nacht tanzen. Gewinner der Probeabstimmung ist das Freibier. Nach der Probewahl folgt nun die erste „richtige“ Abstimmung.

Freitag, 9.00 Uhr: „Ein Tag der Wahlen“

In einem ersten Pressbriefing macht die politische Geschäftsführerin Emily Büning darauf aufmerksam, dass der zweite Tag des Bundesparteitages im Gegensatz zum ersten weniger emotional werde. „Es wird ein Tag der Wahlen“, bekräftigt Büning. So wird am Freitag (24. November) nicht nur der Bundesvorstand, sondern auch die Europaliste gewählt. Von insgesamt 70 Kandidaten sollen 40 Plätze gewählt werden. Die Abstimmung werde sich also auch noch in den Samstag hineinziehen, so die Grünen-Geschäftsführerin.

Der erste Tag der BDK im Überblick

Donnerstag, 23.22 Uhr: Baerbock spricht Israel Recht auf Selbstverteidigung zu

„Wenn dieser Terror nicht bekämpft“ werde, werde Israel nie in Sicherheit leben können, betonte Außenministerin Annalena Baerbock mit Blick auf das Recht Israels auf Selbstverteidigung. Das Land kämpfe gegen die Hamas und nicht gegen die Palästinenserinnen und Palästinenser, so Baerbock. Die Gewalt jüdischer Siedler im Westjordanland sei nicht im Sicherheitsinteresse Israels. „Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, genau das zu verhindern – einen regionalen Flächenbrand und diese internationalen Gräben“, warnte die Außenministerin.

Einen Antrag des Bundesvorstands mit dem Titel „Solidarität mit Israel: Für Frieden, gegen Hass und Terror“ beschloss der Parteitag in der Nacht zu Freitag (24. November) in Karlsruhe einstimmig.

Donnerstag, 21.40 Uhr: Kretschmann verteidigt Migrations-Kurs

Den vorgeworfenen „Abschottungs-Kurs“ von Bund und Ländern in der Migrationspolitik hat Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, verteidigt. „Es ist der Kurs des richtigen Maßes und der richtigen Balance zwischen Humanität und Ordnung“, so Kretschmann am ersten Abend des Bundesparteitages der Grünen.

Donnerstag, 20.02 Uhr: Habeck fordert Update der Schuldenbremse

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck drang am Donnerstagabend auf eine Reform der Schuldenbremse. „Wir haben uns freiwillig die Hände auf den Rücken gefesselt und ziehen so in einen Boxkampf“, kritisierte er die deutschen Schuldenregeln, die Kredite für Zukunftsinvestitionen behinderten. Nötig sei „ein zeitgemäßes Update der Schuldenbremse“.

Mehr zum Thema:

Donnerstag, 16.44 Uhr: Grüne begrüßen Aussetzung der Schuldenbremse

Die Bundesdelegiertenkonferenz (BDK) der Grünen ist von der Haushaltskrise geprägt, die sich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ergab. Aufgrund dieses Urteils fehlen der Ampel-Koalition insbesondere 60 Milliarden Euro für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft.

Deshalb plant die Ampel-Koalition, die Schuldenbremse erneut in diesem Jahr auszusetzen. Am Donnerstag (23. November) kündigte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Einreichung eines Nachtragshaushalts an.

Grünen-Chef Omid Nouripour dankte Lindner für diese Bereitschaft. „Das ist ein sehr großer Schritt nach vorne“, sagte er beim Grünen-Parteitag in Karlsruhe.