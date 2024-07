Großbritannien-Wahl: Letzte Umfragen sind eindeutig

Auf den britischen Inseln wird gewählt! In Großbritannien steht ein Machtwechsel bevor. Erstmals seit 14 Jahren könnte ein Labour-Politiker Premierminister werden. Keir Starmer wird laut allen Umfragen und Prognosen im Vorfeld die konservative Vorherrschaft brechen und Rishi Sunak beerben.

Ob der Sozialdemokrat wirklich in die legendäre Downing Street No. 10 einzieht und wie die Ergebnisse der Wahl aussehen, erfährt du in diesem Newsblog.

Newsblog zur Großbritannien-Wahl 2024

16.55 Uhr: Reform UK gilt als die größte Protestpartei im Vereinigten Königreich, Parteichef Nigel Farage war und ist ein großer Fan des Brexits. Der 60-Jährige trat bereits bei sieben Unterhauswahlen an, siebenmal missglückte der große Wurf. Auch an diesem Abend dürfte es für den engen Freund von Donald Trump nicht für ganz oben reichen, doch das Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Tories um Platz zwei kann durchaus als Erfolg gewertet werden. Noch vor einem Jahr lag seine Partei bei 6 Prozent.

Seine erneute Kandidatur begründete Farage mit einer noch nie da gewesenen „rebellischen Stimmung“ gegen die Eliten in Großbritannien. Sein größtes politisches Vorhaben ist die Eindämmung der Migration. Der Zuzug hat seit dem Brexit (01. Februar 2020) stark zugenommen. Der Rechtspopulist sprach in seinem Wahlkampf regelmäßig von einer „Bevölkerungsexplosion“.

16.32 Uhr: Aller Voraussicht nach müssen die Tories somit nach 14 Jahren den Platz auf dem Premierminister-Stuhl räumen. Sunaks Widersacher Keir Starmer (61) scheint längst enteilt. Eher sollten die Konservativen einen Blick über die Schulter werfen, denn die rechtspopulistische Partei Reform UK erlebt einen rasanten Aufschwung. Laut „The Economist“ liegen Spitzenkandidat Nigel Farage und seine Kollegen nur noch drei Prozentpunkte hinter den Tories (insgesamt 17 Prozent).

16.10 Uhr: Die letzten Umfragen sind eindeutig. Obwohl die Wählerinnen und Wähler noch bis 23 Uhr ihre Stimmen abgeben können, scheint der Sieger längst festzustehen. Allen Statistiken zufolge steht die Labour-Party vor einem Erdrutschsieg. Die aktuelle Prognose von „The Economist“ (4. Juli) geht davon aus, dass die sozialdemokratische Partei 39 Prozent der Stimmen ergattern könnte. Für Premierminister Rishi Sunak (44) und seine Tories (Conservative Party) könnte es derweil ein rabenschwarzer Abend werden. Sie stehen derzeit bei 20 Prozent.

Starmer soll „der langweiligste Mensch der Insel“ sein

15 Uhr: Wer ist der Mann, der neuer Regierungschef in Großbritannien werden könnte? Der haushohe Favorit Keir Starmer gilt als „der langweiligste Mensch der Insel“. Ein Scholz 2.0. Wieso er so eingeschätzt wird, liest du hier.