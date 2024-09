Frau aus Gelsenkirchen spendet horrende Summe an Kommunistenpartei – „Braucht antifaschistischen Gegenpol“

Jahr für Jahr kassiert die linksextremistische Partei MLPD große Summen von privaten Einzelspendern. Auch eine Frau aus Gelsenkirchen spendete der „Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands“ (MLPD) satte 42.000 Euro. Was die Partei mit dem Geld vorhat, erzählte sie unserer Redaktion.

++ Dazu interessant: Gelsenkirchen: Mann ruft Polizei wegen Messer-Angriff – vor Ort kommt Unfassbares ans Licht ++

Gelsenkirchen: Großspende für MLPD

Seit über 40 Jahren gibt es die „Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands“ (MLPD). Doch viele kennen sie nur von Wahlplakaten zu Kommunal-, Bundes- oder Europawahlen. Gerade einmal 2.800 Mitglieder hat sie. Dennoch kassiert die Partei jährlich hohe Summen von Einzelspendern, wie auch eine Frau aus Gelsenkirchen. Sie spendete der Partei 42.900 Euro.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Geld stamme von einer Erbschaft, teilt Peter Weispfenning, MLPD-Pressesprecher, unserer Redaktion mit. Das Geld wollte sie für sozialistische Zwecke abgeben. „In Zeiten, in denen die AfD so stark geworden ist, braucht es einen starken antifaschistischen Gegenpol“, begründete die Dame aus Gelsenkirchen ihre Spende an die Partei.

Die Großspenden fließen nicht in den laufenden Etat ein, sondern sollen für Zukunftsprojekte verwendet werden. Beispielsweise für Zukunftsprogramme für Jugendliche. Sie finanziere sich nach wie vor unter anderem durch Mitgliedsbeiträge und kleinere Spenden.

Häufige Großspenden für Marxistisch-Leninistische Partei

Der hohe Geldbetrag aus Gelsenkirchen ist nicht die erste Großspende für die MLPD. 2008 hat ein kommunistischer Bergmann aus Moers der Partei 500.000 Euro zukommen lassen. Im Oktober 2015 stellte ein pensionierter Gewerkschaftler aus Oberhausen der MLPD 252.400 Euro zur Verfügung. Einer, der sich ebenfalls für den Klassenkampf stark machen wollte, ist ein Rentner aus Lübeck. Er spendete 2013 110.000 Euro.

Mehr News:

Die „Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands“ ist eine kommunistische Partei und bezieht sich auf die Lehren von Marx, Engels und Lenin sowie auf Stalin und den chinesischen Revolutionstheoretiker Mao Zedong. Die MLPD bezeichnet sich selbst als „radikal linke und revolutionäre Alternative zu allen anderen politischen Kräften“ in Deutschland.