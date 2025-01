Krankentage ohne Gehalt: Arbeitnehmer toben – „Kann dann meinen Job an den Nagel hängen“

Zu Jahresbeginn kochen direkt die Emotionen hoch! Grund ist der Vorschlag von Allianz-Boss Oliver Bäte zur Wiedereinführung eines Karenztages. Das würde bedeuten, dass Angestellte am ersten Krankheitstag kein Gehalt erhalten, also keine Lohnfortzahlung. Im Netz gibt es eine Welle der Empörung!

Bäte will mit dieser Maßnahme den hohen Stand an Fehlzeiten senken. Im „Handelsblatt“ sprach er davon, dass Deutschland mittlerweile „Weltmeister bei den Krankmeldungen“ sei. „Arbeitgeber zahlen in Deutschland pro Jahr 77 Milliarden Euro Gehälter für kranke Mitarbeiter. Von den Krankenkassen kommen noch mal 19 Milliarden Euro hinzu.“

„Bevor man den Mund aufmacht“: Arbeitnehmer sehen rot bei Krankentage-Debatte

Laut Techniker Krankenkasse waren Versicherte im Jahr 2024 (bis einschließlich November) im Schnitt 17,7 Tage krank. Das ist mehr als doppelt so viel wie im EU-Schnitt. Doch zur ganzen Wahrheit gehört auch: Viele Beschäftigte werden wegen Stress und Druck im Job krank. Im Jahr 2023 gab es laut Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) rund 1,3 Milliarden Überstunden – mehr als die Hälfte davon unbezahlt!

Die Arbeitnehmer gehen auf die Barrikaden, die Meinungen in den sozialen Netzwerken sind eindeutig. So schreibt eine Frau auf Instagram zur Forderung des Allianz-Chefs: „Bei seinem Gehalt kann er mit Leichtigkeit auf einen Tag Verdienst verzichten. Ihm ist doch die Realität verloren gegangen.“ Ähnlich sieht das eine andere Kommentatorin im Netz: „Wer 7,47 Millionen Jahresgehalt hat, sollte wirklich mal seine Privilegien checken, bevor er den Mund aufmacht.“

Eine Frau ist ebenfalls wütend: „Dann kann ich meinen Job als Erzieherin an den Nagel hängen. Da werde ich ja arm, nur weil ich an der Virenfront arbeite und die Kinder meist krank erstmal in die Kita gebracht werden.“

Ein Mann warnt vor den negativen Folgen einer solchen Maßnahme: „Damit sich Leute also krank auf Arbeit schleppen, sich nicht kurieren und dadurch länger ausfallen.“ Damit rechnet auch eine weitere Instagram-Nutzerin: „Geht’s noch? Gerade das wird dazu führen, dass Leute es sich nicht leisten können, ihre Krankheiten auszukurieren, was zu längerer Krankheit und weiterer Ansteckung führt. Wer krank ist, muss sich erholen können!“

Sogar drei Tage kein Gehalt? Krankentage-Debatte immer wilder

Viele weitere kündigen an, sich dann gleich für eine ganze Woche krank schreiben zu lassen, damit es sich auch lohnt, statt sich nur ein oder zwei Tage zu erholen. „Pech für den Arbeitgeber würde ich mal sagen“, heißt es in einem Kommentar.

Die Diskussion geht derweil weiter und wird immer wilder! Laut dem Sozialexperten Professor Bernd Raffelhüschen sollten Arbeitnehmer sogar drei Tage auf Gehalt verzichten bei Krankmeldungen. „Auch das würde kein soziales Problem auslösen“, so der Professor in der „Bild“.