Friedrich Merz: Skandalöse Weihnachtsbaum-Aussage – prompt folgt Kritik und Spott

Friedrich Merz ist öfter mal bekannt dafür, skandalöse Statements herauszuposaunen. Auch dieses Mal nimmt der Politiker kein Blatt vor den Mund.

Denn für den CDU-Chef gehört das Kaufen eines Weihnachtsbaums zur deutschen Identität dazu. Viele belächeln die Aussage von Merz und halten sie für scheinheilig.

Friedrich Merz: Weihnachtsbaum gehört zu Deutschland

CDU-Parteichef Friedrich Merz zählt den Kauf eines Weihnachtsbaums zur deutschen Leitkultur. „Wenn wir von Leitkultur sprechen, von unserer Art zu leben, dann gehört für mich dazu, vor Weihnachten einen Weihnachtsbaum zu kaufen“, sagte Merz den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Donnerstag (21. Dezember). „Es ist die Art von christlich-abendländisch geprägter kultureller Identität, die sich über Generationen überträgt, von der unsere Kinder geprägt sind, und die sie dann so oder so ähnlich selbst weitertragen.“

Für ihn gehöre dazu aber auch Religionsfreiheit im umfassenden Sinn, ergänzte Merz. „Ich wundere mich ein bisschen, dass es offenbar für viele ein Problem ist, wenn wir das so sagen.“ Auf die Frage, ob jeder Mensch, der nach Deutschland kommt, einen Weihnachtsbaum aufstellen sollte, sagte er zu „n-tv“: „Nein, das muss niemand tun. Aber dass wir hier Formen des Umgangs miteinander haben, so wie diese Gesellschaft auch Toleranz übt, auch religiöse Toleranz übt, das gehört dazu.“

Kritik für Aussage von CDU-Politiker

Für seine Aussage musste Merz ordentlich einstecken. Kritik kam auch von Parteikollegen Ruprecht Polenz auf X. In seinem Beitrag hält der dem CDU-Chef in Sachen Weihnachtsvorschriften den Spiegel vor und teilt eines von Merz‘ Zitate von 2020. In diesem twitterte er im Zuge von Corona-Maßnahmen der Ampel zu den Feiertagen damals: „Ich persönlich sage: Es geht den Staat nichts an, wie ich mit meiner Familie Weihnachten feiere. Da kann er mir Ratschläge eben, aber er mischt sich bitte nicht ein.“

Auch weitere Nutzerinnen und Nutzer halten wenig von der Weihnachtsbaum-Aussage und teilen ordentlich gegen ihn aus: „Kann sich Wendehals Merz bitte mal entscheiden, ob es ‚den Staat nichts angeht, wie ich Weihnachten feiere‘ oder ob er mir einen Weihnachtsbaum diktieren soll? Ich empfehle ihm einen Gummibaum, passend zu seinem Rückgrat.“

Andere gehen an den Leitkultur-Satz mit Ironie: „Okay, ich bin raus. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Weihnachtsbaum gekauft. Damit stehe ich laut Friedrich Merz außerhalb der Leitkultur und UNSERER Art zu leben. Sehr christlich, diese ‚Weihnachtsbotschaft‘.“

