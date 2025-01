Merz mit Arroganz-Anfall – fliegt er damit auf die Nase?

Wenige Wochen vor der Bundestagswahl lässt der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, mit einer Rede aufhorchen. An einer Stelle ist sie nicht nur arrogant, sie offenbart auch etwas.

Bei einer Rede in Hannover sagte der Kanzlerkandidat der Union: „Jetzt stellen Sie sich mal einen kurzen Augenblick vor – so unrealistisch ist das ja gar nicht, wir sind doppelt so stark wie die SPD, doppelt so stark wie die Grünen, von der FDP will ich gar nicht mehr sprechen – stellen Sie sich mal für einen kurzen Augenblick vor: Es käme so, wie es jetzt in den Umfragen ist.“

Merz: „Dann hätten wir nur einen, den wir bräuchten, hätten aber zwei zur Auswahl“

Und weiter: „Dann wäre es genauso wie in Hessen: Dann hätten wir nur einen, den wir bräuchten, hätten aber zwei zur Auswahl. Und was meinen Sie, wie flexibel und freundlich die werden, wenn wir denen die Schlüssel vorhalten, für ihre Autos. Die sie dann vielleicht noch haben oder eben nicht.“

https://twitter.com/AMoehnle/status/1880693000097223166

Ganz schön arrogant finden diese Aussage viele Menschen. Auch der Journalist Alexander Moehnle kritisiert Merz. Auf X schreibt er: „Ob sich Merz hier mal nicht gewaltig täuscht: Stand aktuellster Umfragen müsste er sowohl vor SPD wie auch Grünen mit Autoschlüsseln wedeln (und wohl so einige Kröten schlucken), um Kanzler zu werden. Wird spannend.“

Merz schließt Schwarz-Grün nicht aus

Tatsächlich lässt diese Merz-Szene aufhorchen. Unabhängig davon, ob die Aussage arrogant ist, legt sie etwas offen. Was? Der CSU-Vorsitzende Markus Söder läuft durchs Land und schließt eine Koalition mit den Grünen kategorisch aus.

Auch wenn Friedrich Merz diesbezüglich deutlich zurückhaltender ist, als sein CSU-Partner, hat er doch in der jüngeren Vergangenheit kräftig gegen die Grünen ausgeteilt. Nun spricht er von zwei möglichen Koalitionspartnern, von denen er nur einen bräuchte. Damit kann er nur, wenn man sich die Umfragen anschaut, Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün meinen.

Er scheint also durchaus eine Koalition mit den Grünen in Erwägung zu ziehen. Zumindest nicht auszuschließen. Was wohl der Söder dazu sagt?