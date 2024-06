Europawahl: Bahnt sich Volt-Sensation an? ZDF nennt überraschende Zahlen

Bahnt sich hier eine kleine Sensation an? Die europäische Partei Volt schießt in der neuesten Umfrage des ZDF-Politbarometers zur Europawahl auf 3 Prozent. Das heißt, sie ist laut Umfragen gleichauf mit FDP und Linken!Das präsentierte das ZDF- „heute journal“ am Donnerstagabend. Überraschend waren nicht nur die Zahlen: Zum ersten Mal war Volt mit einem eigenen […]