Europawahl: Wegen Arbeitsverweigerung – AfD-Kandidat soll Kandidatur niederlegen

Noch über einen Monat Zeit bis zur Europawahl 2024, und um die AfD geht es heiß her. Mitarbeiter des EU-Parlamentariers für die AfD, Maximilian Krah, sollen auf sensible Handelsdokumente des EU-Parlaments zugegriffen haben. AfD-Spitzenkandidat, Petr Bystron, steht unter Spionageverdacht.

Nun geht man sich auch innerparteilich an den Kragen. Der Grund ist diesmal nicht, dass etwas Falsches getan wurde – sondern vielmehr, dass vermeintlich gar nichts getan wurde. Europawahl-Kandidat Hans Neuhoff hat seit 4 Jahren keinen einzigen Antrag mehr eingereicht.

AfD-Mitglieder fassungslos über eigene Spitze

Hans Neuhoff ist kein besonders bekannter Politiker. Dennoch bekleidet der 65-Jährige immerhin den achten Listenplatz der AfD für die Europawahl 2024. Sein Einzug in das EU-Parlament ist also keineswegs unwahrscheinlich.

Umso erstaunlicher ist es, dass seine Partei keinesfalls hinter dem Bonner steht. Laut Informationen von „The Pioneer“ haben Mitglieder des AfD-Kreisverbands Bonn Hans Neuhoff zum Rücktritt aufgefordert. Ihren eigenen Kandidaten. Auch soll er sein Stadtratsmandat aufgeben, fordern Neuhoffs Kollegen. Diese Informationen gehen aus einem Antrag für den Kreisparteitag der AfD Bonn hervor, der „The Pioneer“ vorliegt.

In dem Antrag heißt es, der 64-jährige AfD-Politiker habe seit seinem Einzug in den Bonner Stadtrat 2020 keinen einzigen Antrag eingereicht und die Arbeit systematisch verweigert. Neuhoff scheint vor allem durch Abwesenheit geglänzt zu haben – besonders bei der Parteiarbeit. „Eine Fehlquote von insgesamt 68 Prozent ist gegenüber unseren Wählern nicht zu vermitteln und schadet der Reputation unseres Kreis-Verbandes“, zitiert „The Pioneer“ aus dem Antrag.

Von September 2021 bis August 2022 habe Neuhoff, laut Ratsinformationssystem der Stadt Bonn, an keiner einzigen Sitzung teilgenommen. Unterzeichnet haben den Antrag 13 Mitglieder des AfD-Kreisverbands. Sie fordern den gelernten Kultursoziologen und Musikwissenschaftler Neuhoff dazu auf, „mit sofortiger Wirkung“ von seinem Amt und seiner Kandidatur für die Europawahl 2024 zurückzutreten. Außerdem wünsche man sich eine Entschuldigung für die Arbeitsverweigerung, heißt es von Verbandsseite.

Zur Europawahl mit Dreamteam

„The Pioneer“ zitiert einen Kommentar eines Bonner AfD-Mitglieds: „Die EU-Liste macht uns in hundert Jahren keiner nach!“ Damit spielt er wohl auch auf Petr Bystron und Maximilian Krah an. Bystron (zweiter Listenplatz für die Europawahl), der vor Kurzem zugegeben hat, Pakete eines kremlfreundlichen Netzwerks erhalten zu haben und Maximilian Krah, dessen Büro wohl gerne in EU-Dokumente linst, bilden zusammen mit Neuhoff drei Musketiere, die das EU-Parlament wohl nicht kommen gesehen hat.

Wegen Skandalen wie solchen waren bereits einige AfD-Mitglieder selbst gegen ihre Partei vorgegangen, ein anderer Politiker trat sogar aus der Partei aus. Über den Antrag zum Rücktritt Neuhoffs soll auf dem Kreisparteitag der AfD-Bonn am 4. Mai entschieden werden. Hans Neuhoff selbst, reagierte bislang nicht öffentlich auf die Vorwürfe.