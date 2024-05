Europawahl-Spitzenfrau: „Wir Grünen machen dein Leben einfacher“ – DAS ist der Grund

Das Heizungsgesetz bestärkte viele in der Auffassung, dass die Grünen mit ihrer strikten Klimaschutzpolitik und der Energiewende das Leben für die Durchschnittsfamilien nur immer teurer und komplizierter machen. Ganz anders argumentiert die Spitzenkandidatin der Partei zur Europawahl, Terry Reintke.

Die Grüne nennt im Gespräch mit unserer Redaktion Beispiele, wie grüne Politik das Leben der Menschen sogar „einfacher, schöner und besser“ gemacht habe und machen will.

Der „European Green Deal“ der EU-Kommission ist aus Sicht von Terry Reintke ein Erfolg, der durch eine gestärkte grüne Fraktion nach der Europawahl 2024 verteidigt und ausgebaut werden müsse. Den ständigen Vorwurf an die Grünen, mit immer mehr Klimaschutz-Gesetzen das Leben zu erschweren und vieles verbieten zu wollen, lässt die 37-Jährige nicht gelten.

„In den letzten Monaten und Jahren sind in Deutschland die Themen grüne Transformation und Energiewende häufig unter einem negativen Grundgedanken diskutiert worden. Worauf müssen Menschen dann verzichten? Was wird eventuell schwieriger im Alltag? Dabei haben diese Themen das Potential, das Leben von Menschen in der EU einfacher und besser zu machen“