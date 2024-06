Europawahl: Ausgerechnet DIESE Partei gewinnt Probe-Abstimmung bei GenZ-Wählern

Tendiert die Generation Z vor der Europawahl 2024 wirklich zur AfD? Eine umstrittene Jugendstudie legte das jüngst nahe. Vor der EU-Wahl ist das besonders brisant, denn da dürfen erstmals schon Jugendliche ab 16 Jahren wählen.

Deutschlandweit scheint das aber kein Trend zu sein, denn die AfD schneidet bei der jetzt veröffentlichten U18-Wahl sogar unterdurchschnittlich ab. Eine andere Partei macht überraschend das Rennen bei der Jugend.

U18-Wahl: AfD in Ostdeutschland weit vorne

Insgesamt gaben bundesweit über 57.000 junge Menschen in 875 selbstorganisierten Wahllokalen ihre Stimme ab. Die „Probewahl“ fand vom 27. bis zum 31. Mai statt. Das Ergebnis der U18-Wahl ist nicht repräsentativ, bietet aber ein Stimmungsbild in der Jugend.

Besonders in Ostdeutschland fallen einige Ergebnisse extrem aus. Hier scheint die AfD auch in der Jugend fest verankert zu sein:

In Thüringen wählt fast jeder Zweite die Rechtsaußen-Partei (46,8 Prozent)!

Klar stärkste Kraft wird sie auch in Mecklenburg-Vorpommern (39,7 Prozent) und Brandenburg (38,3 Prozent).

In Sachsen-Anhalt (28,2 Prozent) sowie Sachsen (26 Prozent) holt sie mehr als ein Viertel der Stimmen

Doch insgesamt liegt die AfD bei der U18-Wahl nur bei 13,6 Prozent und damit unter den aktuellen Umfragewerten der Partei (zwischen 14-16 Prozent). Ein deutschlandweiter Rechtsdrall der Jugend, abseits des Ostens, lässt sich zumindest an diesem Ergebnis nicht ablesen.

Europawahl-Probeabstimmung: Überraschende Wahlsiegerin

Auch das BSW ist bei den unter 18-Jährigen nicht besonders erfolgreich und holt lediglich 1,3 Prozent. Traditionell stark unter den Jugendlichen ist aber die Tierschutzpartei, die diesmal auf 4,2 Prozent kommt. Damit liegen die Tierschützer hauchdünn vor der FDP. Die Grünen, die sonst auch bei jungen Wählern stark punkten konnten, schaffen lediglich 13,9 Prozent.

Gewinnt der TikTok-Kanzler an Sympathie bei der Jugend?

Überraschend stark schneidet bei der U18-Wahl die SPD ab. Die Kanzlerpartei gewinnt die Abstimmung knapp mit 19,7 Prozent vor der Union mit 19,4 Prozent.

Trotz der massiven Kritik an der Ampel-Regierung macht die Scholz-Partei das Rennen – ob es auch am neuen TikTok-Engagement des Bundeskanzlers liegen könnte? Gewinnt Scholz heimlich, still und leise gar neue Sympathien bei den jungen Leuten?