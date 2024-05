Europawahl: Star will Kreuz bei SPD machen – auch wenn er „manchmal dran zweifelt“

Die Welt der Politik und die der Stars und Sternchen – das sollte auseinandergehalten werden, finden viele. So wurde beispielsweise beim ESC darum gerungen, ob es nun eine politische Veranstaltung sei oder nicht. In Wahrheit überschneiden sich die beiden Welten jedoch immer wieder und schon lange – das zeigt sich auch im Wahlkampf um die Europawahl 2024.

Zu diesem Thema lesenswert: ++Europawahl 2024: Die Partei lockt junge Menschen mit einem gesetzlichen Bier-Menü++

Während die Grünen Influencer auf ihren Wahlkampfauftakt eingeladen haben (wir berichteten) und das frisch gebackene CDU-Mitglied Micaela Schäfer keinen Hehl aus ihrer Wählerstimme macht, spricht sich ein ganz anderer Star für die SPD aus.

Europawahl 2024: SPD holt Star ins Boot

Die SPD hat das Video von ihm auf Instagram gepostet, da steht er im Grünen, nimmt sich selbst auf – die Sonnenbrille vor dem Gesicht. Sebastian Krumbiegel ist Sänger bei „Die Prinzen“ und politisch. Er setzt sich mit seiner Band seit Jahren gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit ein. So sang er beispielsweise mit seiner Band im Song „Deutschland“ ironisch: „Es kann jeder hier wohnen, dem es gefällt, wir sind das freundlichste Volk auf dieser Welt“.

Im Video, das er über die SPD aufgenommen hat, sagt er: „Europawahl 2024. Ich glaube, wir alle unterschätzen, dass an diesem Tag wichtige Weichen gestellt werden“. Über die SPD sagt er: „Nun ist es so, dass wenn ich mir die sozialdemokratische Partei Deutschlands angucke, manchmal daran zweifle, wo die Reise wirklich hingeht. Ich merke, dass viele Entscheidungen, die von der SPD gefällt werden, gerade was Asylpolitik betrifft, nicht mit meiner Meinung übereinstimmen“.

Die Politiker und die Prinzen

Doch das hält den Sänger nicht davon ab, sozialdemokratisch zu wählen. Er weiß, so sagt er, „dass ich keine Partei finden werde, bei der ich alles, was die machen, geil finde“.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Er persönlich glaube an Katharina Barley, die Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl 2024. „Ich werde wieder mein Kreuz bei der SPD machen und bei der Europawahl 2024 Katharina Barley wählen.“