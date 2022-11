USA-Wahl 2022: Wende bei Prognose! Ergebnis anders als erwartet ++ Ohrfeige für Trump bei Midterms

Läuten die Midterms, die Zwischenwahlen für den Senat und die Neuwahl des US-Repräsentantenhauses, eine politische Zeitenwende in den USA ein? Das Land ist tief gespalten in zwei Lager: den Demokraten und den Republikanern. Noch unversöhnlicher seit der Präsidentschaft von Donald Trump, der allem Anschein nach ein politisches Comeback nach den Midterms ankündigen wird.

Traditionell muss meist die Partei des regierenden Präsidenten bei den Midterms Federn Angesichts der auch in den USA hohen Inflation muss auch Präsident Joe Biden mit einer Wahlpleite rechnen. Verliert Biden mindestens eine der beiden Kammern, könnte er damit zur „lame Duck“, zur „lahmen Ente“ werden, weil die Republikaner neue Gesetzesvorhaben behindern würden.

News-Blog zur US-Wahl: Prognose und Ergebnis der Midterms 2022 in den USA

Prognosen, aktuelle Ergebnisse der Auszählungen und Analysen

7.50 Uhr: Wichtiger Zittersieg für Biden in Pennsylvania

Im Rennen um einen Senatssitz im Bundesstaat Pennsylvania setzte sich der Demokrat John Fetterman knapp durch. Das steigert die Chancen der Partei von Präsident Joe Biden, bei den Midterms ihre hauchdünne Senatsmehrheit zu verteidigen. Den umkämpften Senatssitz hatte bislang der Republikaner Pat Toomey inne, der aus dem Kongress ausscheidet. Fetterman hatte im Mai einen Schlaganfall erlitten, unter dessen Folgen er bis heute leidet. Der linke Politiker hatte dadurch auch große Schwierigkeiten im TV-Duell mit seinem republikanischen Gegner, dem bekannten Mediziner Mehmet Oz.

6.50 Uhr: Keine „rote Welle“ bei US-Wahlen 2022

Es wird immer klarer und die politischen Beobachter sind sich einig: Eine „rote Welle“ oder gar ein „roter Tsunami“ bleibt aus. Rot ist die Parteifarbe der Republikaner. Abgesehen vom Wahltriumph in Florida, den Trump-Rivale Ron DeSantis einfahren konnte, halten sich die republikanischen Gewinne im Land in Grenzen.

Die Kontrolle über das Repräsentantenhaus werden die Republikaner jedoch höchstwahrscheinlich übernehmen. Die „New York Times“ sieht nun die Chancen der Partei für eine Mehrheit in dieser Kammer bei 80 Prozent.

6.25 Uhr: Wende bei Prognose! Überraschung bahnt sich an bei Midterms

Kommt US-Präsident Joe Biden mit einem blauen Auge aus den Midterms? Nach einer aktuellen Prognose von NBC News könnten die Republikaner zwar eine der Kammern gewinnen, nämlich das Repräsentantenhaus, allerdings mit einem weitaus geringeren Vorsprung als zuvor vorhergesagt. Demnach könnte es nach aktuellen Auszählungsstand 219 zu 216 für die Republikaner ausgehen, wobei die Mehrheit bei 218 liegt. Bei engen Gesetzesvorhaben wäre es also für Demokraten dann eine Option, zwei progressive, kompromissbereite republikanische Abgeordnete zu überzeugen.

Entscheidend wird es nun sein, wie die Wahl im Senat ausgeht. Hier wagt NBC noch keine Prognose.

6.13 Uhr: Auf diese Bundestaaten schauen bei der Wahl nun die ganzen USA

Es kommt nun auf die noch offenen Senatsrennen in mehreren Bundestaaten an. In Arizona und Pennsylvania führen die Demokraten, in Georgia, Wisconsin und Utah die Republikaner. Offen ist auch noch Nevada.

5.55 Uhr: Bidens Demokraten verlieren wichtige Senatswahl in Ohio

Der Republikaner J.D. Vance hat das wichtige Senatsrennen im Bundesstaat Ohio gewonnen. Der von Ex-Präsident Donald Trump unterstützte Finanzinvestor und Bestsellerautor („Hillbilly-Elegie“, auch als Film bei Netflix) setzte sich laut US-Sendern klar durch. Vace war zwar Favorit und den Sitz hatten die Republikaner bereits zuvor inne, die Demokraten hatten aber auf einen Überraschungssieg in Ohio gehofft.

5.44 Uhr: Die alles entscheidenden Wahlkreise werden derzeit noch ausgezählt

Nach CNN-Prognosen führen die Republikaner aktuell mit 178 zu 135 bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus. Die Mehrheit liegt hier bei 218. Die neueste CNN-Berechnung für den Senat sieht beide Parteien aktuell gleichauf mit 46 Sitzen. Bislang gab es hier auch einen Patt mit 50 Sitzen, bei Abstimmungen konnte aber US-Vizepräsidentin Kamala Harris als Vorsitzende des Senats mit ihrer 51. Stimme den Ausschlag für die Demokraten geben.

5.20 Uhr: Aktuelle Prognose – Republikaner holen sehr wahrscheinlich Repräsentantenhaus

Wer wird der Gewinner der Midterms in den USA? Die „New York Times“ rechnet angesichts der aktuellen Auszählungsergebnisse zu 73 Prozent damit, dass die Republikaner das Repräsentantenhaus einnehmen werden. In der zweiten Kammer, den Senat, ist es dagegen noch völlig unklar, ob die Mehrheitsverhältnisse sich hier auch ändern. Das Rennen ist zu eng für eine Prognose.

5.05 Uhr: Republikaner räumen in Florida ab ++ Trump-Rivale triumphiert

Nach mehreren Stunden Auszählung in vielen Bundesstaaten gibt es bei den Midterms noch keinen klaren Trend gegeben. Nach einem Erdrutschsieg für eine der beiden Parteien sah es nicht aus. Die Republikaner müssen allerdings nur einen Sitz im Senat und fünf im Repräsentantenhaus hinzugewinnen, um die Mehrheitsverhältnisse umzudrehen.

Vor allem in Florida schnitten die Republikaner gut ab. Dort wurde der amtierende Gouverneur Ron DeSantis mit einem Erdrutschsieg (rund 59 Prozent) klar wiedergewählt. Er gilt vielen als möglicher Konkurrent von Donald Trump im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2024. Nun feiert der Trump-Rivale einen Wahltriumph. Auch Senator Marco Rubio konnte sein Rennen deutlicher für sich entscheiden als zuvor erwartet.

Besorgniserregend: Viele republikanische Kandidaten, die den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 offen anzweifeln und teilweise im Sinne von Donald Trump von einem Wahlbetrug sprechen, konnten ihre Wahlkreise gewinnen. Nach einer Aufstellung der „Washington Post“ gewannen in den ersten gut vier Stunden nach Schließung der ersten Wahllokale bereits 79 sogenannte Wahlleugner und Verschwörungstheoretiker ihre Rennen bei Wahlen für den Bund oder in den Bundestaaten.