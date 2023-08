Erdogan und Putin: Alarmierende Worte aus Russland – „Früher oder später Krieg mit Türkei“

Braut sich etwas Bedrohliches zusammen? Kommt es zwischen Putin und Erdogan zum endgültigen Bruch? Der Streit um das aufgekündigte Getreideabkommen mit der Ukraine verschärft die diplomatische Lage zwischen den beiden Staaten. Die Türkei und die UN hatten diesen Deal im Juli 2022 ausgehandelt, nun hat der Kreml das Abkommen beendet.

Derweil wird der Ton gegenüber Erdogan in Russland immer aggressiver. Die Propaganda des Kreml-nahen Fernsehmoderators Wladimir Solowjow zielt plötzlich auf die Türkei ab. Auch ein militärischer Insider und die renommierte britische Zeitung „The Times“ sehen mögliche Vorzeichen für einen Konflikt.

Erdogan und Putin: Plötzlich wieder Erzfeinde?

Obwohl die Türkei auch Mitglied der NATO ist, bewahrte Erdogan stets einen direkten Draht zu Putin – sehr zum Missfallen mancher westlicher Verbündeter. Doch nach dem grünen Licht für Schwedens NATO-Aufnahme und der Übergabe von Asow-Kriegsgefangenen an die Ukraine, ist die Stimmung zwischen Moskau und Ankara im Keller.

Den Auftakt machte der Putin-treue Senator Wiktor Bondarew. Wohl mit dem Segen des Kreml erklärte der Chef des Verteidigungsausschusses im russischen Föderationsrat, dass sich die Türkei „allmählich und stetig von einem neutralen Land in ein unfreundliches Land verwandelt“ habe.

Kurz darauf legte TV-Moderator Wladimir Solowjow im staatlichen Propaganda-Sender Rossija 1 nach. Mit Blick auf die Geschichte des Osmanischen Reiches und Russlands raunte er: „Mit niemandem haben wir so viele, so blutige Kriege geführt wie mit der Türkei.“ Die Türkei sei also praktisch ein Erzfeind Russlands.

Sein TV-Gesprächspartner, der Duma-Abgeordnete Semjon Bagdasarow, spekulierte sogar, dass Erdogan einen Angriff auf russisches Territorium plane. Die Türkei könnte versuchen, sich ehemalige Gebiete zurückzuholen, wie etwa den Nordkaukasus, Küsten am Schwarzen Meer oder die Krim.

Krieg mit der Türkei? „Die Stunde der Wahrheit rück näher“

Der frühere russische Oberst Igor Strelkow, der Putin wegen einer angeblich zu halbherzigen Vorgehensweise im Ukraine-Krieg heftig kritisiert, rechnet mit einem heraufziehenden Krieg. „Die Stunde der Wahrheit rückt näher“, sagt Strelkow in seinem Telegram-Kanal voraus. „Früher oder später wird es eine direkte militärische Konfrontation mit der Türkei geben.“

Die britische Tageszeitung „The Times“ erkennt ebenfalls eine gefährliche Entwicklung zwischen beiden Staaten. Sollte Erdogan Getreidetransporte über das Schwarze Meer mit Marienschiffen eskotieren, könnte das Folgen haben. „Dies würde Russland herausfordern, sich mit Nato-Schiffen anzulegen – ein hochriskantes Manöver. Putin könnte mit der Bombardierung von Odessa reagieren. Wie auch immer dies ausgeht: Der russische Staatschef riskiert einmal mehr eine gefährliche Eskalation“, warnt „The Times“.