EM: Patriotismus beim Deutschland-Spiel – plötzlich ist im Parlament alles anders

Die Fußball-Euphorie im Land kennt keine Grenzen. Nach dem Einzug der deutschen Nationalmannschaft in das EM-Viertelfinale brachen in der gesamten Republik Jubelstürme aus. Die Liebe geht sogar so weit, dass die Politik jetzt ihre Regeln ändert.

Genauer gesagt tut dies der nordrhein-westfälische Landtag in Düsseldorf. Die Politiker in der Landeshauptstadt haben sich das Motto „Heimspiel im Parlament“ auferlegt, ab sofort wird es auch sichtbar sein. Denn bei der kommenden Landtagssitzung wird es eine optische Veränderung geben.

EM: Ausnahmezustand im NRW-Landtag

Unter normalen Umständen wirken politische Sitzungen schon vom Anblick her eher steif und trostlos. In NRW soll sich das ändern – Schuld daran ist die EM-Ansetzung des Viertelfinalspieles gegen Spanien. Denn wenn am kommenden Freitag (05. Juli) um 18 Uhr der Ball in Stuttgart rollt, findet in Düsseldorf die letzte Plenarsitzung vor der Sommerpause statt.

Doch wie zu Schulzeiten sollen an diesem letzten Tag vor den großen Ferien die aktiven Regeln etwas entkräftet werden. Um die Unterstützung für den DFB symbolisieren zu können, dürfen Politiker und Politikerinnen an diesem Tag ausnahmsweise im Trikot auflaufen. „Während einer Plenarsitzung muss die Kleidung der Würde des Hauses angemessen sein. Zum Beispiel während einer Rede am Redepult durch das Tragen eines Sakkos oder Blazers“, was jeweils „auch mit sportlicher Kleidung kombiniert werden kann“, sagte ein Sprecher.

Jens-Peter Nettekoven, sportpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, will diese einmalige Chance direkt beim Schopfe packen. „Gameday ist traditionell immer Trikottag! Wenn die Mannschaft spielt, gehört das Trikot mit dem Wappen auf der Brust zum Kleidungsstück. Freude auf das, was kommt, zeigen, dass man zum Team gehört und die Verbundenheit mit dem Team“, sagt er der DPA. (mit dpa)