EM 2024: Kurz vor Schottland-Spiel – SO hast du Kanzler Scholz noch nie gesehen

Wir kennen Olaf Scholz schon mit Augenklappe, im Schlabberpulli im Flugzeug und oft mit einem mürrischen Gesichtsausdruck – aber SO noch nicht!

Der Bundeskanzler kann beim Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft zur EM 2024 nicht dabei sein. Statt in München, muss er die Partie gegen Schottland ausgerechnet im Land des amtierenden Europameisters verfolgen. Es ist der G7-Gipfel in Italien, der zu einer zeitlichen Überschneidung führt.

Kanzler Scholz grüßt aus der Ferne

An seinem 66. Geburtstag ist Scholz aber dennoch interessiert, wie die Truppe von Julian Nagelsmann ins Turnier startet.

Über die Sozialen Netzwerke schickt der Kanzler einen Videogruß – und präsentiert sich in dem Clip sehr menschlich und als oberster Fan des Teams. Schließlich hat das bei den Weltmeister 2006 und 2014 bei seiner Vorgängerin Angela Merkel auch geklappt. Und ein Sommermärchen 2.0 würde dem ganzen Land im Krisenmodus gut tun.

Statt mit Anzug und Krawatte steht Bundeskanzler Scholz im DFB-Trikot vor der Kamera. Allerdings, so viel Zurückhaltung muss dann für den Hanseaten schon sein, nicht in dem extravaganten Dress in Rosa und Pink, sondern in der klassischen Variante in Schwarz-Weiß.

EM 2024: Bundeskanzler im DFB-Trikot – nicht nehmen ihm die Rolle ab

Olaf Scholz verkündet aus dem Süden Europas:

„Ich wünsche den Fans gute Spiele und natürlich unserer Mannschaft viel Erfolg – gleich heute Abend!“ Kanzler Scholz vor dem EM-Auftakt

Die Reaktionen auf das Scholz-Video fallen höchst unterschiedlich aus. Während einige den Auftritt im Deutschland-Trikot feiern, gibt es auch viel Kritik an seiner Arbeit als Ampel-Kanzler. So kommentiert eine Frau: „Olaf, das bringt auch nix mehr!“ Ein anderer Kritiker unterstellt den Regierungschef, dass er das Trikot „nach dem Video direkt ausgezogen“ habe – es also eine reine PR-Nummer sei.

Ein anderer findet den Clip dagegen gar nicht schlecht: „Kommt locker rüber, sympathisch. Aber die Politik ruckelt…“