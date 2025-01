Hitlergruß von Elon Musk bei Trump-Party? So ist die Szene zu deuten

In diesem Moment schien der schlimmste Albtraum der Trump-Gegner wahr zu werden! Viele sehen in der erneuten Präsidentschaft den Beginn einer faschistischen Ära der USA. Mit allmächtigen Tech-Oligarchen an seiner Seite – allen voran Elon Musk. Während der Jubel-Feierlichkeiten der Trump-Anhänger trat der Milliardär dann auf und streckte mit entschlossenem Gesichtsausdruck die Hand nach oben.

Die Geste erschüttert viele, denn das, was Elon Musk hier zeigte, wirkte exakt wie ein Hitlergruß. Und die Handbewegung führte er gleich zweimal hintereinander aus, in zwei verschiedene Richtungen hin zur Menge.

Menschen schockiert: Zeigt Elon Musk den Hitlergruß vor Millionenpublikum?

Die Reaktionen im Netz fallen heftig aus. Viele Menschen sind erschüttert, wohin sich die USA scheinbar politisch bewegen. Einige Reaktionen aus dem Netz:

„Elon Musk hat bei Trumps Amtseinführung gerade den Nazigruß ‚Heil Hitler‘ gemacht. Das ist absolut unglaublich. Daumen und Hand sind vollkommen steif und sein Arm befindet sich im exakt gleichen Winkel.“

„Wenn der Sieg-Heil-Gruß der Nazis eine olympische Disziplin wie Turnen wäre, hätte Elon Musk die volle Punktzahl von 10 erhalten. Sogar den Gesichtsausdruck hat Musk perfekt getroffen. Ernsthaft, Hitler wäre neidisch.“

„Elon Musk machte heute eine Geste, die einem Hitlergruß ähnelte. Angesichts seiner Unterstützung verschiedener rechtsextremer Bewegungen weltweit scheint dies Anlass zur Sorge zu geben…“

Einordnung der Szene des Trump-Vertrauten: Das ist der Kontext

Zur Einordnung der Szene ist allerdings auch der ganze Kontext zu beachten. Musk bedankte sich bei den Trump-Wählern für den Sieg und sagte dann: „My heart goes out here“, übersetzt etwa: „Mein Herz geht raus an euch“. So kann die Geste auch so interpretiert werden, dass er sich an sein Herz fasste und sozusagen Liebesgrüße raus an die Menge schickte. Drückte er nur unglücklich seine Zuneigung an die Trump-Anhänger aus?

Musk ist bekannt dafür, sich körperlich exzessiv und unkonventionell auszudrücken. So kursieren auch andere Ausschnitte der Trump-Amtseinführung im Netz, auf denen Musk beispielsweise seltsam mit den Augen rollte. Er wirkte für wenige Sekunden sogar wie in Trance. Elon Musk gibt selbst zu, regelmäßig Ketamin einzunehmen. Das Narkosemittel, das eigentlich in der Tiermedizin eingesetzt wird, gilt als Partydroge.