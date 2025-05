Elon Musk: Trump-Kumpel plötzlich abgetaucht – „Er ist am Ende“

Seit der US-Wahl stand Elon Musk lange an der Seite von Donald Trump. In der neuen Regierung hatte der Tesla-Chef sogar seine eigene Abteilung. Doch mittlerweile ist es ruhig geworden zwischen den beiden Kumpels, Musk ist im Gegensatz zur Anfangszeit der Präsidentschaft stark aus dem Umfeld des US-Präsidenten verschwunden.

++ Dazu interessant: Elon Musk: Abkehr von Donald Trump? Aussage lässt aufhorchen ++

Weniger Lob zwischen Elon Musk und Trump

Wie steht es um die Männerfreundschaft zwischen Donald Trump und Elon Musk? Zumindest gibt es nur noch wenige gemeinsame Auftritte. Nach einer Erhebung der US-Nachrichtenseite „Politico“ ist es auch auf den sozialen Plattformen deutlich stiller geworden. In der Vergangenheit hatten sich beide regelmäßig mit Lob überschüttet.

Laut dem Portal erwähnte der US-Präsident den Tech-Milliardär früher rund fünfmal pro Woche auf seinem Kanal. Doch seit April 2025 sei der Name Musk dort kein einziges Mal mehr gefallen. Umgekehrt ist es ähnlich: Auch auf dem von Musk übernommenen Kurznachrichtendienst X wurde Donald Trump seitdem nur noch selten erwähnt, wie der britische „Independent“ berichtet.

Finanzieller Rückzug aus der Politik

Parallel dazu zieht sich Musk offenbar auch finanziell aus der Politik zurück. „Was politische Ausgaben angeht, werde ich in Zukunft deutlich weniger tun“, sagte er bei einem Wirtschaftsforum in Doha. „Wenn ich in Zukunft einen Grund sehe, politische Ausgaben zu tätigen, werde ich das tun. Im Moment sehe ich keinen Grund.“

Ein möglicher Grund für diesen Rückzieher könnten die massiven Kursverluste bei Tesla sein. Mit seiner radikalen Haushaltspolitik als Leiter der „Abteilung zur Optimierung der US-Staatsausgaben“ (DOGE) hatte sich Elon Musk stark unbeliebt gemacht.

Beliebtheit sinkt

Wie stark Elon Musks Image gelitten hat, zeigen aktuelle Umfragen. Laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag von „The Economist“ gaben 55 Prozent der Befragten an, eine negative Meinung von Musk zu haben. Nur 40 Prozent äußerten sich positiv über den Milliardär.

Auch in Trumps Partei scheint sich der Wind zu drehen. „Er ist am Ende, erledigt, weg. Seine Umfragewerte sind miserabel“, sagte ein anonymer republikanischer Mitarbeiter gegenüber „Politico“. „Die Leute hassen ihn.“

Mehr News:

Trotzdem scheint das Verhältnis zwischen den beiden Milliardären nicht komplett abgebrochen. Bei Trumps Reise nach Saudi-Arabien war Elon Musk zuletzt wieder mit an Bord, wenn auch weit weniger präsent als früher.