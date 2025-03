Demokrat nimmt Elon Musk und Republikaner in die Mangel – „Schämt euch!“

Gegen US-Präsident Donald Trump und seinen Handlanger Elon Musk regt sich bei den Demokraten hörbarer Widerstand. Ein Abgeordneter rechnete nun mit Musk ab, der wegen seiner Pläne für den Abbau für Sozialversicherungen mächtig Kritik einstecken muss.

Standpauke für Elon Musk

Elon Musk, Chef des neuen US-Ministeriums DOGE, macht sich mit seiner Regierungsarbeit keine Freunde. Bei einer Sitzung im US-Kongress sollten über Abbau-Pläne des Tech-Milliardärs diskutiert werden, die die Sozialversicherungen im Land treffen würde. Doch Musk hielt es offenbar nicht für nötig, bei der Sitzung im Kongress aufzutauchen.

Das Fehlen des Trump-Verbündeten sorgte bei einem Demokraten für ordentlichen Unmut. Der Abgeordnete John Larson ging Elon Musk in einer Rede nämlich schwer an. „Wo ist Elon Musk?, schrie Larson gen Republikanerlager. Er warf der Partei von US-Präsident Donald Trump vor, ihm und Musk blind zu gehorchen.

Abrechnung mit Republikanern

„Ich bin sicher, er ist ein Genie. Und eine sehr glaubwürdige Person, aufgrund des Geldes, das er angehäuft hat“, fuhr Larson bezüglich Elon Musk sarkastisch fort. „Aber das stellt ihn nicht über das Gesetz und entbindet ihn auch nicht von seiner Verantwortung, sich vor diesem Komitee hier zu zeigen!“

Am Ende ging der Demokrat auch noch einmal mit den Republikanern hart ins Gericht: „Schämt euch! Schämt euch! Wenn sie (Trump und Elon Musk) so gut sind, warum sind sie nicht hier und erklären den amerikanischen Bürgern, was sie wirklich tun? Ihr kennt die Wahrheit! Es geht nur um Privatisierung.“ Er appellierte an die Abgeordneten der Trump-Partei. Sie sollten den Menschen in ihren Distrikten, die auf Sozialversicherungen angewiesen sind, die Gründe für den aktuellen Abbau erklären.