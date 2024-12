Elon Musk schwärmt für die AfD – „Nur sie kann Deutschland retten“

Elon Musk hat sich bereits in den US-Wahlkampf eingemischt, nun ist er womöglich kurz davor, dasselbe in Deutschland zu machen. Auf seiner Plattform X ergreift er immer wieder Partei für die AfD. Nur sie könne Deutschland retten, behauptet er.

Elon Musk lobt AfD

Tech-Milliardär Elon Musk gehört zu den engsten Vertrauten Donald Trumps und hat bei der US-Wahl ordentlich die Werbetrommel für ihn gerührt. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl mischt er sich nun auch hierzulande ein. Auf seinem Onlinedienst X macht er sich nämlich für die AfD stark und schreibt: „Nur die AfD kann Deutschland retten“.

Mit seiner Nachricht bezog er sich auf ein Video, das auf Englisch erklärt, CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz sei entsetzt von der Idee, dass Deutschland dem Beispiel von Elon Musk und Javier Milei folgen sollte. Merz reagierte mit der Aussage auf Christian Lindner, der bei Caren Miosga „mehr Milei und Musk“ forderte.

Zuspruch für den Tweet bekam Elon Musk nicht nur von AfD-Fans, sondern auch von der Parteichefin Alice Weidel. Die antwortete ihm erfreut: „Ja! Da haben Sie vollkommen recht!“

Mischt er sich mehr in Deutschland-Politik ein?

Schon zur Europawahl äußerte sich Elon Musk lobend zur AfD. Ende Dezember bezog er Stellung für die in Teilen rechtsextreme Partei, wie wir berichteten. Auch in die britische Politik mischte sich der reichste Mensch der Welt bereits ein. Der rechtspopulistischen britischen Partei Reform UK hat er seine Unterstützung versichert und will dem Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage womöglich sogar eine Rekordsumme spenden.

Die AfD liegt vor der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 in Umfragen mit etwa 19 Prozent auf Platz zwei. Davor steht die Union aus CDU und CSU mit mehr als 30 Prozent. Alle im Bundestag vertretenen Parteien haben bereits klargemacht, dass sie eine Zusammenarbeit mit der Rechts-Partei ausschließen.