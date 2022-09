Einmalzahlung für Studenten: Wieso erhalten sie nur 200 Euro? Lindner kontert Beschwerde

Im Dezember sollen Studierende und Rentnerinnen und Rentner das dritte Entlastungspaket erhalten. Während die beiden Gruppen bei der Energiepauschale von 300 Euro im Herbst noch leer ausgehen, kriegen sie dann vor Weihnachten eine Einmalzahlung.

Doch auch hier gibt es anscheinend ein Ungleichgewicht: Während Rentenbezieher 300 Euro vom Staat als Einmalzahlung bekommen, erhalten Studentinnen und Studenten lediglich eine Finanzspritze von 200 Euro. Finanzminister Christian Lindner musste sich dafür jetzt rechtfertigen und machte eine Gegenrechnung.

200 Euro Einmalzahlung an Studierende: Doch wieso bekommen Rentner eigentlich mehr?

Das Online-Netzwerk „funk“ von ARD und ZDF konfrontierte den FDP-Politiker nun mit den Einmalzahlungen. Im Format „Kreuzverhör“ bohrte Comedian Parshad Esmaeili nach: „Renter:innen bekommen 300 Euro und alle Studis nur 200 Euro. Und ich verstehe jetzt nicht so ganz, Herr Lindner, wieso bekommen die Studis nur 200 Euro?“

Christian Lindner verteidigt, dass Studierende nur 200 Euro bekommen. Foto: IMAGO / Shotshop, IMAGO / Political-Moments

Der FDP-Parteichef kann nicht erkennen, dass das unfair sein soll. Er zählt auf: „Die Studierenden bekommen, wenn sie wirklich eine materielle Bedürftigkeit haben, ja noch einen Heizkosten-Zuschuss. Und es gibt ja sehr, sehr viele Studierende, die daneben einen Minijob haben und arbeiten. Die haben bereits die 300 Euro Energiepreis-Pauschale bekommen.“

Lindner rechnet vor: Viele Studierende kriegen in Wirklichkeit sogar 500 Euro

Mit einem triumphierenden Lächeln rechnet Lindner somit vor, dass Studierende mit Minijob sogar 500 Euro bekommen. Doch bei vielen „funk“-Zuschauern auf Instagram kann er damit nicht punkten.

Was Lindner ausblendet: Rentner können theoretisch 600 Euro vom Staat kassieren

Die einen erinnern an die hohen Semestergebühren, die eine finanzielle Belastung darstellen. Andere meinen, dass eben nicht jeder Studierende nebenbei arbeiten könne, weil das Studium wie ein Vollzeitjob Zeit und Energie beanspruche. Einem anderen Kommentator fällt zudem noch eine Lücke in der Argumentationskette von Lindner auf: „Rentner mit Minijob kriegen doch auch nochmal die 300 Euro, also insgesamt 600 Euro, oder nicht?“