Trump wird beliebter in Deutschland – unerwartete Umfrage

Wer hätte das gedacht? US-Präsident Donald Trump wird bei den Deutschen immer beliebter. So sehr sich Donald Trump darüber freuen darf, dürfte ein anderer Wert bei ihm auf Missfallen stoßen.

Laut ARD-Deutschlandtrend sind nun 14 Prozent der Deutschen mit Trump zufrieden. Auf den ersten Blick gar nicht so viel. Doch wenn man sich den Zuwachs anschaut, fällt dieser gar nicht so klein aus. 14 Prozent Zufriedene sind nämlich neun Prozent mehr als zur letzten Umfragen. Von den 14 Prozent sind fünf Prozent sogar „sehr zufrieden“. Das sind vier Prozent mehr. Und neun Prozent sind „zufrieden“, was ein Plus von fünf Prozent bedeutet.

Große Mehrheit der Deutschen ist mit Trump nicht zufrieden

Die große Mehrheit der Deutschen ist aber noch gegen Trump. 71 Prozent sind mit dem Präsidenten „gar nicht zufrieden“. Das sind immerhin acht Prozent weniger als zur letzten Befragung. Und neun Prozent sind mit dem US-Präsidenten „weniger zufrieden“, was vier Prozent weniger sind.

Auch wenn der US-Präsident also ganz leicht an Zuspruch in Deutschland gewinnt, vertrauen die Deutschen immer weniger in die USA als Partner. So sagen laut ARD-Deutschlandtrend nur noch 16 Prozent, dass man den USA vertrauen kann. Demgegenüber glauben 75 Prozent der Deutschen, dass man sich auf den Schutz der Vereinigten Staaten gegenwärtig nicht verlassen kann und sind besorgt, dass die Sicherheit in Europa bedroht ist. Zwei Drittel sind besorgt, dass wir Trump und Putin schutzlos ausgeliefert sind. „Das ist ein neuer Tiefstand im ARD-Deutschlandtrend, der jene Werte aus Trumps erster Amtszeit noch unterbietet.“

So gibt es bei den Bürgerinnen und Bürgern ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass Deutschland und Europa die eigene Sicherheit stärker selbst in die Hand nehmen müssen. Eine knappe Mehrheit (54 Prozent) ist der Meinung, wir sollten uns von der NATO unabhängiger machen und ein europäisches Militärbündnis aufbauen.