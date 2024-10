Trump: Skurriler Musk-Auftritt – „Muss gewinnen, um Demokratie zu bewahren“

Donald Trump (78) ist am Samstagabend an den Ort zurückgekehrt, an dem er im Juli fast getötet wurde – Butler, Pennsylvania. Mit im Gepäck hatte er den Tech-Milliardär Elon Musk. Was Musk zu sagen hatte, sorgte für Kopfschütteln.

+++ Auch interessant: Schock-Szene: Trump bei Vergewaltigung zu sehen – Film soll nie gezeigt werden dürfen +++

„Heute Abend kehre ich nach der Tragödie und dem Kummer nach Butler zurück, um den Menschen in Pennsylvania und den Menschen in Amerika eine einfache Botschaft zu überbringen“, rief der Republikaner seinen tausenden Anhängern zu. Es ist der Ort, an dem der republikanische Präsidentschaftskandidat im Juli auf offener Bühne angeschossen wurde.

Trump: Amerika soll wieder großartig werden

Die Botschaft: „Unsere Bewegung soll Amerika wieder großartig machen, stärker, stolzer, geeinter, entschlossener und dem Sieg näher als je zuvor.“

Doch Trump kam nicht allein. Er hatte prominente Unterstützung. Der Tesla-Chef Elon Musk durfte auch ein paar Worte an die jubelnde Menschenmenge richten. „Er ist ein wirklich unbeschreiblicher Typ – und das sage ich nicht oft“, kündigte Trump den Tech-Milliardär an. „Komm hoch, Elon!“

Musk: „Eine Ehre, hier zu sein“

„Ich möchte sagen, was für eine Ehre es ist, hier zu sein“, sagte Musk, der aufgedreht hüpfend auf die Bühne kam. „Und wissen Sie, der wahre Test für den Charakter eines Menschen ist, wie er sich unter Beschuss verhält. Wir hatten einen Präsidenten, der die Treppe nicht hinaufsteigen konnte, und einen anderen, der nach einem Schuss seine Faust nach oben reckte. Also: Wen wollen Sie als Vertreter von Amerika?“

In seiner Rede machte Musk dann mit skurrilen Theorien auf sich aufmerksam. Demnach sei diese Wahl „keine gewöhnliche Wahl“. Kamala Harris und die Demokraten wollten den Menschen viele Rechte nehmen. Etwa das recht er freien Meinungsäußerung, das Recht Waffen zu tragen, sogar das Wahlrecht.

Trump müsse gewinnen, um die Verfassung zu bewahren. „Er muss gewinnen, um die Demokratie in Amerika zu bewahren“. Wenn Trump nicht gewählt werde, werde dies die letzte Wahl sein.