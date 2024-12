Dax-Rekord: Wie ist das möglich, wenn Deutschlands Wirtschaft „ruiniert“ wurde?

Wie passt das denn zusammen? Der Dax erreichte am Montag (2. Dezember) einen Allzeit-Rekord und schoss erstmals über 20.000 Punkte. Ein Meilenstein in der 36-jährigen Geschichte des wichtigsten deutschen Aktienindex. Während Deutschlands Wirtschaft seit Jahren lahmt und keine Besserung in Sicht ist, erlebt der Dax einen sagenhaften Höhenflug.

+++ Sehr interessant: AfD hat Selbstmord-Plan für Deutschland – „Wie Corona und Energiekrise gleichzeitig“ +++

Wir versuchen aufzuklären, wieso der Dax ausgerechnet in dieser Rezession so stark ist.

Liegt Deutschland wirtschaftlich doch nicht so am Boden?

Liegt es vielleicht daran, dass es Deutschlands Wirtschaft doch gar nicht so mies geht, wie überall behauptet wird? Kritiker von Wirtschaftsminister Robert Habeck und Kanzler Olaf Scholz meinen, die Ampel-Regierung habe das Land in den wirtschaftlichen Ruin geführt. Manche Dinge aber müssen differenzierter betrachtet werden, vor allem vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges.

Die Inflation, die 2022 in Folge der Energiekrise im Jahresschnitt bei 6,9 Prozent lag und 2023 noch bei 5,9 Prozent lag, bewegt sich wieder im moderaten Bereich von rund 2 Prozent.

Durch satte Tarifabschlüsse haben viele Beschäftigte nun tatsächlich mehr Geld zur Verfügung. Der Reallohnindex lag im 3. Quartal 2,9 Prozent höher als im Herbst 2023. Auch abzüglich der Inflation haben die Menschen also unterm Strich ein höheres Einkommen.

Im Jahr 2023 gab es eine Rekordbeschäftigung im Land: Im ganzen Jahresschnitt 2023 waren 45,9 Millionen Menschen erwerbstätig. Nie waren es mehr. Im Oktober 2024 waren 46,1 Millionen Menschen in Arbeit, meldet das Statistische Bundesamt.

Doch daran liegt es nicht, dass der Dax derzeit so stark ist! Die Konjunkturprognosen für 2024 und 2025 sind dennoch trüb. Die Binnennachfrage ist weiter schwach. Die deutsche Schlüsselindustrie Automobilwirtschaft steckt in einer strukturellen Krise. Zudem gab es zuletzt viele Horror-Meldungen über den Abbau von Industriejobs, etwa bei VW und Thyssenkrupp-Stahl.

Dax ist von der deutschen Wirtschaft abgekoppelt

Wieso aber dann trotzdem der Dax-Rekord? Die Erklärung ist recht einfach. Die Börsenreporterin Sabrina Marggraf von n-tv bringt es auf den Punkt: „Der Dax ist nicht die deutsche Konjunktur.“ Viele deutsche Großkonzerne, denen es aktuell gut geht, machen ihre Geschäfte in anderen Ländern und Kontinenten, erklärt sie weiter. „Die Weltwirtschaft wächst und davon profitieren diese Konzerne.“ Mit der aktuellen Wirtschaftslage in Deutschland hat der Dax-Höhenflug nichts zu tun. Die Entwicklungen sind voneinander entkoppelt.

+++ Lesenswert: Plötzlicher Batterie-Boom in Deutschland! Insider: „Kann sich Habeck kaum anrechnen“ +++

Zudem ist es keineswegs so, dass die Aktien aller 40 Dax-Unternehmer gleichermaßen einen Höhenflug erlebt haben in diesem Jahr. Es gab einige Ausreißer nach oben, wie Siemens Energy, SAP, Telekom oder auch Rheinmetall. Zu den Verlierern gehören dagegen beispielsweise die Autobauer BMW und Porsche.

Weitere Nachrichten für dich:

Daneben steckt in den aktuellen Kursen auch viel Hoffnung – nämlich auf weitere Zinssenkungen in Europa und den USA, eine neue Belebung der US-Industrie unter Donald Trump sowie auch eine wirtschaftsfreundlichere neue Bundesregierung.