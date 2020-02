Daniela Katzenberger: Krasse Typveränderung! Doch ein Detail überrascht

View this post on Instagram

17 Jahr - braunes Haar 👩🏻 33 Jahr- blondes Haar 👩🏼 ....und heute bin ich fast doppelt so alt wie auf dem linken Bild 😁 Die Oberweite ist jetzt zwar auch gefühlt doppelt so groß, dafür aber der Hintern nicht 😁 #werhatanderuhrgedreht