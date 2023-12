Asyl: CSU-Politiker empört mit DIESEM Vorschlag – „Sklavenarbeit ist verboten“

Mal verunglimpfte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz Kinder mit Migrationshintergrund als „kleine Paschas“. Mal bezeichnete Merz im „Bild-Talk“ die Fluchtbewegungen als „Sozialtourismus“. Zudem behauptete der Zwei-Meter-Hüne aus dem Sauerland, dass Asylbewerber anderen die Zahnarzttermine wegnehmen würden.

+++ Mehr zum Thema +++

Sein Generalsekretär Carsten Linnemann steht dem in nichts nach. Er will das Bürgergeld abschaffen und stattdessen eine Arbeitspflicht einführen. Man merkt – die Union ist in der Opposition. Sie scheint ihre Aufgabe so zu verstehen, dass sie keine seriöse Alternative zur Ampel abgibt, sondern vielmehr jede billige Stimmung aufnimmt und in politisches Kapital umwandeln will. Nun folgt der nächste Klopper.

Huber: „Was spricht dagegen, wenn Asylbewerber Schnee schippen?“

„Was spricht eigentlich dagegen, dass Asylbewerber sich mit gemeinnütziger Arbeit einbringen, zum Beispiel mit Schnee schippen? Das hilft bei der Integration und sorgt für positive öffentliche Wahrnehmung. Wir haben Herz und helfen gerne, aber Asylbewerber sollten der Gesellschaft, die sie aufnimmt, etwas zurückgeben“, schreibt der CSU-Generalsekretär Martin Huber auf X (früher Twitter). Es dauert nicht lange, bis Huber kopfschüttelnde Antworten bekommt.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dass auch Asylbewerber einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten haben – da mag jeder noch mitgehen. Dass Huber jedoch vor allem das „Schneeschippen“ einfällt, irritiert. Doch nicht nur das; auch stoßen sich viele Menschen daran, dass er sie überhaupt zu etwas verpflichten will.

Mehr News:

So schreiben Nutzer auf X (früher Twitter):