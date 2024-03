Markus Lanz: Tweet von CSU-Politiker sorgt für Wirbel – „Das ist irre“

Bereits seit dem Jahr 2008 führt Markus Lanz durch seine gleichnamige Talkshow des Senders ZDF. In dem Format werden aktuelle gesellschaftlich relevante Themen mit hochkarätigen Gästen diskutiert.

In der Ausgabe von Dienstag (12. März) sind CSU-Generalsekretär Martin Huber, Journalistin Anna Lehmann, Ärztin Dr. Vanessa Graßnickel und Autorin Nathalie Stüben zu Gast. Als es um ein bestimmtes Thema geht, stachelt Markus Lanz eine überraschende Diskussion an.

Markus Lanz lässt nicht locker

Im Laufe der Sendung präsentiert Markus Lanz einen Tweet, den CSU-Generalsekretär Martin Huber auf der Social-Media-App X teilte. In dem Posting kritisierte der Politiker die Finanzierung von Projekten wie den Ausbau des ÖPNV in Lateinamerika und grüne Kühlschränke in Kolumbien. Für die Bauern hier zu Lande sei dadurch kein Geld mehr übrig.

Womit jedoch zu diesem Zeitpunkt noch niemand rechnet – Lanz hat herausgefunden, dass genau diese Projekte von Hubers CSU-Kollegen Gerd Müller ins Leben gerufen wurden. Huber versucht seinen Tweet zunächst mit folgender Aussage zu begründen: „Es geht darum, dass wir in einer Zeit sind, in der es um die Prioritätensetzung im Haushalt geht.“ Lanz versucht Hubert zu unterbrechen, dieser spricht jedoch einfach weiter.

Auch auf geäußerte Bedenken von Journalistin Anna Lehmann geht der CSU-Politiker nicht ein. Hubert spricht weiter von einer Prioritätensetzung der Ampel. Markus Lanz kann die Aussagen von Hubert nicht fassen und unterbricht den Politiker fortlaufend mit den Fragen: „Wussten Sie es? Sie wussten, dass das alles von ihren Kollegen auf den Weg gebracht wurde. Nochmal ganz kurz, wussten Sie es oder wussten Sie es nicht?“ Lanz kann sich das ein oder andere fassungslose Lachen während seiner Fragereihe nicht verkneifen.

Hubert entgegnet endlich: „Ich wusste es.“ Den Moderator macht diese Antwort fassungslos, Lanz fragt: „Das ist irre. Ganz kurz, warum haben sie das dann nicht hingeschrieben?“ Der CSU-Politiker bleibt dabei, dass er über den Hintergrund der genannten Projekte Bescheid wusste. Lanz kann das einfach nicht glauben und schließt mit den Worten ab: „Sie können das nicht gewusst haben, sonst lässt man sich doch nicht zu solchem Stuss hinreißen.“

Markus Lanz und Martin Huber werden sich auch in den weiteren Minuten der Diskussion nicht einig. Ob der CSU-Politiker über den Ursprung der von ihm kritisierten Projekte tatsächlich Bescheid wusste, weiß wohl nur Huber selbst.