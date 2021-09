Corona: Gute Nachrichten für Reisende - USA wollen laut Medienbericht Reisestopp für Geimpfte aufheben

Wie geht es weiter mit der Corona-Pandemie in Deutschland? Für Kinder scheint es nun bald ebenfalls die Möglichkeit zur Impfung zu geben, denn wie BioNTech/Pfizer mitteilten, sei der Impfstoff für Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren sicher und hochwirksam.

Gesundheitsminister Jens Spahn warnt Nicht-Geimpfte unterdessen vor einer heftigen Delta-Welle im Herbst. Nun traf er auf Demonstranten und nahm ihre Argumente auseinander.

Der Wunsch nach Corona-Lockerungen wächst derweil – Kassenärztechef Andreas Gassen fordert nun sogar einen „Freedom Day“ für ganz Deutschland!

Corona: Die USA sollen den Einreisestopp für GEimpfte aus der EU aufheben. (Symbolbild) Foto: dpa

----------------------

Corona in Deutschland (Stand: 19. September)

7-Tage-Inzidenz: 70,5

Neue Corona-Fälle: 7.337

Gesamte Todesfälle: 92.958

Menschen mit Zweitimpfungen in Prozent: 62,9 Prozent

----------------------

Newsblog: Coronavirus in Deutschland und weltweit

20. September 2021

16.15 Uhr: Medienbericht: USA wollen Reisestopp für Geimpfte aus der EU aufheben

Die USA wollen laut Medienberichten die Einreisebeschränkungen aus der Europäischen Union und Großbritannien bald für Geimpfte aufheben. Die Lockerung solle noch am Montag bekanntgeben werden, berichteten die „Financial Times“, die Website „Politico“ und der Sender CNN. Der Zeitung und CNN zufolge soll der Schritt im November greifen.

Der weitgehende Einreisestopp war zu Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump verhängt und bisher von seinem Nachfolger Joe Biden aufrechterhalten worden. Unter anderem aus der Reisebranche wurde schon lange eine Lockerung zumindest für gegen das Coronavirus geimpfte Reisende gefordert.

Die EU hatte die Mitgliedsstaaten bereits im Sommer aufgefordert, Beschränkungen für Reisende aus den USA und mehreren anderen Ländern schrittweise aufzuheben. Deutschland hatte daraufhin Einreisen unter anderem aus den USA „zu allen zulässigen Aufenthaltszwecken einschließlich Tourismus“ wieder erlaubt. Die US-Regierung hielt jedoch im Juli unter Verweis auf die ansteckendere Delta-Variante an den Einschränkungen fest.

12.55 Uhr: BioNTech-Impfstoff bei kleinen Kindern wirksam und sicher

Der Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer wird für Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren als sicher und wirksam eingestuft. Das gaben die beiden Unternehmen nun bekannt. In Tests habe sich der Impfstoff als verträglich erwiesen und rufe eine stabile Immunantwort hervor. In einem nächsten Schritt sollen die Ergebnisse der klinischen Studie nun schnellstmöglich der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA und der US-Zulassungsbehörde FDA vorgelegt werden. „Wir sind froh, dass wir vor dem Beginn der Wintersaison den Zulassungsbehörden die Daten für die Gruppe von Kindern im Schulalter vorlegen können“, so BioNTech-Chef Ugur Sahin in einer Mitteilung.

0.20 Uhr: Jens Spahn macht Impfgegner bei Demo platt – „Herrgott, Leute!“

Im Netz geht ein Video mit Jens Spahn viral. Aufgenommen wurde es bei seinem Besuch im Krankenhaus Kirchen in Rheinland-Pfalz. Vor Ort erwarteten ihn mehrere Demonstranten, darunter Impfgegner und Querdenker. Die Stimmung war aufgeladen, doch Spahn suchte den Dialog.

Eine junge Demonstrantin wollte von ihm wissen, wieso sie sich impfen lassen solle, wenn es das Risiko von Nebenwirkungen gebe und in ihrer Altergruppe unter 20 Jahre fast kein Corona-Infizierter gestorben sei.

Jens Spahn antwortete, wurde aber sogleich von aufgebrachten Demonstranten unterbrochen, als er erklärte, die Impfstoffe seien zugelassen. „Bedingt zugelassen!“, schallte es von den Demonstranten zurück. Da wurde Laschet deutlich: „Herrgott, Leute! Wenn bleiben wir bei der Wahrheit!“ In Deutschland habe es, anders als in den USA oder Großbritannien, keine Notzulassung gegeben.

Hunderte Millionen Impfungen seien in den letzten neun Monaten auf der Welt durchgeführt worden, auch mit Biontech. „Wenn all das, was in den WhatsApp-Gruppen immer behauptet wird, wirklich passieren würde, dann hätte es schon längst passieren müssen“, so Spahn. Wann endlich würden die Menschen nicht mehr auf Verschwörungstheorien hören, sondern auf die Fakten schauen, fragte er die Menge.

Dann ging er nochmal auf die Frage der Demonstrantin ein, wieso sie sich impfen lasse solle: „Jeder, der sich nicht in den nächste sechs Monate zu Hause einschließt, und der nicht geimpft ist, wird sich mit einer sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit dieser Delta-Variante anstecken.“ Es gehe um eine Risikoabwägung und alle Studien seien klar in der Aussage, dass eine Impfung deutlich weniger Gefahren mit sich bringe als eine Infektion. Dabei gehe es nicht nur darum, nicht auf der Intensivstation zu landen, sondern auch um Langzeitfolgen wie Long Covid.

Dann durfte die junge Demonstrantin nochmal eine Frage stellen, für die sie von ihren Mitstreitern viel Applaus bekam: „Sie haben gesagt, es wird keinen Lockdown geben. Sie haben gesagt, im April haben wir eine Inzidenz von 400. Wenn Sie bis jetzt schon mit ihren Äußerungen gegenüber der Zukunft falsch lagen, wieso soll ich Ihnen heute glauben, dass ich mich impfen lassen soll.“

Muss man sehen, wie @jensspahn ruhig und sachlich eine Querdenkerin rasiert: pic.twitter.com/ugTkeQgrMI — Clara *Optimismusbeauftragte* Nathusius (@CNathusius) September 19, 2021

Jens Spahn nutzte die Vorlage für eine klare Abrechnung mit den Querdenken-Demonstranten: „Kann ich Ihnen sagen! Weil Sie am besten gar nicht mir glauben, tun Sie ja eh nicht, sondern auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auf die Ärztinnen und Ärzte, auf die Forscherinnen und Forscher hören. Da stehen ganz viele Ärzte. Fragen Sie doch einfach mal die Ärztinnen und Ärzte, ob sie Ihnen eine Impfung empfehlen oder nicht. Sie brauchen nicht auf mich hören, Sie brauchen mir nicht mehr glauben. Sie müssen mir nicht mal zuhören. Hören Sie einfach auf Ärztinnen und Ärzte, das würde schon reichen.“

Sonntag, 19. September

15.20 Uhr: Erster Einsatz von Corona-Spürhunden

In Deutschland startet heute eine ungewöhnliche Konzertreihe als Corona-Experiment. Zum ersten Mal kommen speziell ausgebildete Spür-Hunde zum Einsatz. Sie sollen erschnüffeln können, ob Besucher infiziert sind.

Bei der Konzertreihe in Hannover geht es um die Frage, wie man Großveranstaltungen möglichst sicher machen kann - und ob Hunde dabei eine Rolle spielen können. Bis zu 500 Besucher sind bei dem ersten Konzert heute Abend zugelassen. Sie müssen vorher einen Corona-Test machen. Und beim Einlass eine Schweißprobe für die Hunde abgeben. Insgesamt soll es vier Konzerte mit Spürhunden in Hannover geben, auf der Bühne stehen unter anderem Bosse, Alle Farben und Sido.

Samstag, 18. September

8.55 Uhr: Kassenärztechef fordert „Freedom Day“ am 30. Oktober

Kassenärztechef Andreas Gassen hat die Aufhebung aller Corona-Beschränkungen zum 30. Oktober gefordert – nach dem Vorbild des „Freedom Day“ in Großbritannien.

„Nach den Erfahrungen aus Großbritannien sollten wir auch den Mut haben zu machen, was auf der Insel geklappt hat“, so Gassen. „Also braucht es jetzt eine klare Ansage der Politik: In sechs Wochen ist auch bei uns Freedom Day! Am 30. Oktober werden alle Beschränkungen aufgehoben!“ Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) betonte, das Datum gebe jedem, der wolle, genug Zeit, sich noch impfen zu lassen.

Nach dem „Freedom Day“ sei das Gesundheitssystem auf der Insel nicht kollabiert, „das muss Mut machen, zumal das deutsche Gesundheitssystem deutlich leistungsfähiger als das britische ist und deutlich mehr Schwerkranke, die wir hoffentlich auch nicht haben werden, behandeln könnte“, argumentiert Gassen seine Forderung.

Der KBV-Vorstandvorsitzende ist zuversichtlich, dass sich durch die Ankündigung eines „Freedom Day“ schnell eine Impfquote von 70 Prozent erreichen lasse. Für diejenigen, die sich weiterhin nicht impfen lassen würden, bestehe zwar immer ein Restrisiko, auf der Intensivstation zu landen, etwa weil Vorerkrankungen nicht entdeckt worden seien, die bei einer Corona-Infektion zu schweren Verläufen führen. „Aber es ist nicht Aufgabe des Staates, jeden davor zu schützen, wenn längst ausreichend Impfstoff da ist.“

Freitag, 17. September

17.01 Uhr: Rückschlag für Ischgl-Kläger

Bei dem ersten Prozess um die tödlichen Corona-Ansteckungen im Tiroler Skiort Ischgl haben die Angehörigen eines toten Patienten vorläufig einen Rückschlag erlitten. Die Richterin im Wiener Landgericht ließ am Freitag keine weiteren wissenschaftlichen Gutachten und Anträge auf Vorlage von Behördenprotokollen zu, die der Klägeranwalt gefordert hatte. Die Witwe und der Sohn eines an Corona gestorbenen Österreichers, der sich bei der chaotischen Abreise aus Ischgl angesteckt haben soll, fordern rund 100 000 Euro Schadenersatz vom Staat.

Da alle relevanten Informationen über das Handeln der Behörden bekannt seien, werde das Verfahren geschlossen, sagte die Richterin und kündigte ein schriftliches Urteil an. Dem Verfahren folgen in den Tagen darauf weitere Klagen. Generell werfen die Kläger der Republik vor, zu spät vor dem auch in Ischgl grassierenden Coronavirus gewarnt und zu zögerlich reagiert zu haben.

8.15 Uhr: Österreich streicht Impfverweigerern das Arbeitslosengeld

Arbeitslosen Impfverweigerern droht in Österreich eine knallharte Maßnahme, wie mehrere Medien berichten. Die Bundesregierung von Kanzler Sebastian Kurz droht ihnen die Stütze streichen, wenn sie es ablehnen, sich auf Stellen zu bewerben, bei denen der Bewerber gegen Corona geimpft sein muss. Beispielsweise auf eine Stelle als Erzieher in einem Kindergarten.

Das Arbeitsministerium hat per Erlass von Minister Martin Kocher (ÖVP) den Arbeitsmarktservice, also die österreichischen Jobcenter, darauf aufmerksam gemacht. Arbeitsrechtlich gebe es keine Unterscheidung zwischen „zumutbaren“ und „nicht zumutbaren“ Impfungen, deshalb seien im Einzelfall Sanktionen möglich. Das Arbeitslosengeld werde den Impfgegnern dann bis zu sechs Wochen gesperrt.

7.55 Uhr: Supermarkt-Betreiber zahlt geimpften Mitarbeitern mehr Lohn

Der bayerische Supermarkt-Betreiber Raphael Dirnberger (32) zahlt seinen 170 Angestellten eine Prämie, sofern sie geimpft sind. Jede Voll- und Teilzeitkraft erhält 200 Euro netto als Impfprämie, Minijobber bekommen 25 Euro. Dafür müssen die Mitarbeiter ihrem Chef bis zum 11. Oktober einen Impfnachweis vorlegen.

Gegenüber der „Bild“-Zeitung erklärte Dirnberger: „Jeder, der sich impfen lässt, nimmt ein persönliches Risiko in Kauf und muss eventuell für ein paar Tage unangenehme Nebenwirkungen ertragen. Dadurch schützt er aber nicht nur sich, sondern auch seine Mitmenschen. Ich persönlich möchte dieses Verhalten belohnen!“

Schwangere Mitarbeiterinnen und jene, die sich aus gesundheitlichen Grünen nicht impfen lassen können, erhalten den Bonus jedoch auch.

7.40 Uhr: Viele Kinder betroffen von Corona-Neuinfektionen

Der Anteil der unter 15-Jährigen bei Corona-Infektionen in Deutschland ist weiter auf einem hohen Niveau.

Unter den gestern gemeldeten #Corona-Fällen in 🇩🇪 finden sich 2957 Kinder und Jugendliche im Alter von unter 15 Jahren.



➡️ der u15-Anteil an neuen Fällen (27%) ist weiter deutlich höher als der Anteil an Bevölkerung (14%) pic.twitter.com/efQ7jiIabU — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) September 17, 2021

Laut neuesten Zahlen des Robert Koch-Instituts, aufbereitet von „Welt“-Journalist Olaf Gersemann, beträgt er 27 Prozent. Dabei machen diese Kinder und Jugendlichen nur 14 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Diese Gruppe bleibt damit ein Infektionstreiber, auch wenn die Zahl der Infektionsfälle unter Kindern und Jugendlichen zuletzt leicht gesunken ist.